Hombre extranjero muere acribillado con disparos en el cráneo y tórax en Quilicura

Un hombre de alrededor de 30 años, aún no identificado, fue acribillado en la vía pública de Quilicura por parte de desconocidos que se dieron a la fuga.

El crimen se produjo alrededor de la medianoche en calle Los Claveles, donde la víctima de nacionalidad extranjera fue atacada por al menos dos sujetos armados.

Por las características del crimen, comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó diligencias.

El comisario de la unidad especializada, Danilo Sepúlveda, informó que al examen externo del cuerpo se constató que mantiene múltiples heridas por proyectil balístico en la región del cráneo y tórax, que le causaron la muerte en el lugar.

"Los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima se encontraba en la vía pública, siendo abordada por una cantidad indeterminada de sujetos, quienes le efectúan múltiples disparos, falleciendo en el lugar", sentenció.

PURANOTICIA