Hombre es asesinado de un disparo en el tórax al interior de condominio en El Bosque

La madrugada de este jueves, un hombre perdió la vida al interior de un condominio ubicado en la comuna de El Bosque, región Metropolitana, al recibir un disparo en el tórax.

Según información preliminar, la víctima se encontraba específicamente en un block de departamentos, ubicado en calle Ochagavía, donde se mantenían niños jugando al aire libre, momento en el que llega un sujeto desconocido y le propina un certero disparo en el tórax al hombre de 42 años, quitándole la vida.

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se constituyó en el lugar, donde el fiscal Marcelo Apablaza, señaló que “es un hecho de homicidio donde existe solamente una víctima determinada hasta ahora, que falleció con un impacto balístico”.

Si bien la víctima “recibió atención de urgencia pero murió debido a la gravedad de la lesión”.

“El móvil de este hecho no está determinado, es muy prematuro, pero lo cierto es que la víctima recibió un impacto directo”, explicó el fiscal, quien añadió que “hay múltiple evidencia balística y no se descarta la presencia de más de un disparador, pero aún no se puede confirmar si fue ajuste de cuentas u otra situación puntual”.

