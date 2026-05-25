Hombre en situación de calle fue asesinado a tiros en la ribera del río Mapocho de Renca

Un hombre en situación de calle fue asesinado con arma de fuego durante la noche de este domingo en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Renca.

De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por la policía, el ataque se produjo alrededor de las 23:00 horas en el ruco que habitaba la víctima.

Carabineros constató la presencia del sujeto aún con vida, por lo cual requirió la concurrencia del SAMU, pero el hombre murió en el mismo lugar debido a la gravedad de la herida en una pierna.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizaron peritajes en el lugar, estableciendo que se trataría de un crimen por venganza.

El fiscal ECOH, Christian Toledo, informó que "la víctima hace un tiempo habría tenido algunos problemas en el sector, pero no tenemos más antecedentes por el momento".

En cuanto a la evidencia balística, el fiscal señaló que "hay una vaina y un proyectil que habría causado la muerte de la víctima".

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