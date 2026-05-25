Cae banda narco que simulaba delivery de comida para repartir drogas en Santiago

Tras 4 meses de investigación, la PDI detuvo a nueve ciudadanos chilenos y extranjeros que estaban dedicados a la comercialización y distribución de drogas en distintas comunas de la región Metropolitana.

Luego de recibir una orden de investigar del Ministerio Público, personal de la Bicrim Conchalí comenzó un proceso que logró determinar que dicha agrupación realizaba entregas de droga embalada en pocillos de plumavit para comida.

Además, se pudo establecer la existencia de un domicilio en la comuna de Huechuraba donde se recibía parte de la droga distribuida por los imputados.

El subprefecto Marcelo González, jefe de la Bicrim Conchalí, destacó que "al momento de la entrega de la droga, además de los pocillos de plumavit, los integrantes de la banda usaban pequeños pocillos de plástico con kétchup o mostaza, para simular que era una entrega de comida, así como para diferenciar los tipos de droga que distribuían".

Entre los detenidos hay tres colombianos, uno de ellos requerido en distintos procesos judiciales en Colombia, manteniendo tres encargos policiales por delitos de droga, armas y homicidio. Una orden de captura es por una condena de 25 años de cárcel, explicó el comisario Enrique Gutiérrez, de Interpol Chile.

Con las órdenes de entrada y registro en mano, el personal policial allanó el domicilio donde se detuvo a nueve personas, quienes mantenían droga, dinero, elementos de dosificación, y un arma de fuego, acreditando la venta de sustancias ilícitas.

El operativo logró la incautación de casi 12 kilos de diversas drogas, entre clorhidrato de cocaína, marihuana, ketamina y pasta base, todo ello avaluado en poco más de 80 millones de pesos.

También se decomisaron más de 22 millones de pesos en dinero en efectivo, una pistola Beretta 9mm, 54 cartuchos del mismo calibre, así como 15 relojes de alta gama entre diversas joyas, y dos vehículos utilizados en la entrega de la droga.

PURANOTICIA