Hermana de exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile asegura que denuncia no fue tomada en serio por las policías: "Se reían"

La hermana del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, criticó el actuar de las policías durante los primeros instantes en que ocurrió el hecho y criticó la nula información que han recibido respecto a la investigación.

En entrevista exclusiva con T13, Mayra Ojeda relató en un principio que 14 días antes del secuestro de su hermano, ya tenían el temor de que algo podía ocurrirle, luego de que el régimen de Nicolás Maduro lo colocara en un listado de supuestos traidores y conspiradores.

“Yo me comunico con él. Lo abrazo y le digo, yo creo que tienes que salir del país porque esa gente es tan mala que se puede disfrazar y te pueden ir a buscar", recordó, a lo que Ojeda le respondió riendo y diciendo "tranquila".

Sin embargo, la madrugada del 21 de febrero se produjo el secuestro: Tres sujetos, de 8 que habrían participado en la operación, vestidos cuidadosamente de funcionarios operativos de la PDI, sacaron al exmilitar de su casa.

“Ese día, a las 3.15 hrs, me llamó mi cuñada y no dejaba de llorar. Entonces me dice, 'se lo llevaron'. Yo le digo, ¿a quién? (...) Me dice, 'Se llevaron a Ronald, May, se llevaron a Ronald", relató.

"Fue tan rápido que... el instinto de Ronald fue proteger a Josema (su esposa) y a su bebé, y Ronald sale y se entrega (…) Cuando ya Ronald escucha los golpes, él prefirió dejar atrás a Josema y al bebé para evitar exponerlo", añadió.

La hermana de Ojeda acusó que tuvieron que pasar casi 2 horas para que las policías se convencieran de que se trató de un secuestro, afirmando incluso que se burlaron y que insinuaban que su hermano habría estado involucrado en situaciones ilícitas.

"Lo que hacían era burlarse, se reían, decían, insinuaban que 'no, ese sí es PDI porque quizás tu hermano estaba en cuestiones ilícitas, en porte de arma (...) insinuando situaciones que mi hermano supuestamente según ellos hacía. Sin ningún antecedente en la mano", criticó.

Incluso, relató que los policías tardaron en buscar la patente del auto que se llevó a Ronald.

"Yo le digo a él, ¿buscaste la patente del carro de donde se llevaron mi hermano? ¿ya tienes el número de la patente? Dice no, podemos buscarlo. (...) yo le tuve que decir a él que buscara la patente del carro", afirmó.

Respecto al conocimiento que tienen sobre la investigación, asegura que es nulo, ni siquiera saben si fueron las mismas personas que lo secuestraron quienes lo asesinaron: "Lastimosamente en este proceso hemos tenido nula respuesta de parte de los entes encargados", afirmó.

Finalmente, y ante la posibilidad de que Ojeda haya estado involucrado en alguna actividad ilícita, afirmó que "a nosotros no nos van a venir a decir que mi hermano estaba con cuestiones de armas, porque lo sabemos. No nos van a decir que mi hermano estaba involucrado con droga o que mi hermano tenía algún tipo de vínculo con el tren de Aragua. Vamos a defender hasta lo último, la moral de mi hermano".

"El régimen de Venezuela siempre hace dos tipos de muerte, que es lo que nosotros venimos hablando. La muerte física y la muerte moral. Aquí nosotros exigimos que se haga justicia y también exigimos que se devele la verdad", concluyó.

