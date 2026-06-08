"Hay una polarización como en ninguna parte del mundo": Eduardo Frei enciende las alarmas por el clima político en Chile

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle realizó un crítico diagnóstico sobre la situación política y social que atraviesa Chile, alertando sobre el creciente nivel de polarización y llamando a construir consensos que permitan abordar los principales desafíos nacionales.

En entrevista con T13 Radio, el exmandatario sostuvo que "hay una polarización como en ninguna parte del mundo, y eso es malo para el país. Hay que buscar los mínimos acuerdos".

Como ejemplo del actual clima político, Frei se refirió a la controversia generada por un folleto difundido por el Partido Socialista que incluía una caricatura del presidente José Antonio Kast, señalando que aquello "habla del estado y de la crisis que yo indicaba, la crisis que está señalando Naciones Unidas".

En esa línea, advirtió que el debate público ha ido perdiendo niveles mínimos de respeto y convivencia democrática.

Según Eduardo Frei-Ruiz Tagle en entrevista con T13 Radio, "no se puede entrar a descalificar y después decir 'Ya, nos equivocamos'… No es así la cosa. El grito contra el Presidente el otro día, después que había una persona que lo estaba grabando. Chile no se merece eso, el país se merece más".

Asimismo, planteó la necesidad de generar espacios de entendimiento para enfrentar los problemas que afectan al país.

"El tono adecuado del discurso es llamar a todos los chilenos a ponernos un mínimo común para estar de acuerdo y sacar adelante al país. Es que si seguimos discutiendo hasta el cansancio, no vamos a avanzar".

El exjefe de Estado también abordó la situación de seguridad que enfrenta el país, advirtiendo sobre el impacto del crimen organizado.

Para el expresidente, "ahora la gente se está dando cuenta con lo que ha pasado con el Tren de Aragua sobre la penetración de la inseguridad en Chile".

ROL COMO EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL

Frei también se refirió a su reciente designación como embajador de Chile ad honorem en Misión Especial, nombramiento realizado por el presidente José Antonio Kast.

Sobre esta función explicó que "es un sistema que se rige por una norma de las Naciones Unidas".

"Lo llaman a veces embajador plenipotenciario, pero es ser embajador especial para representar al país en distintas situaciones. En 2014, la presidenta Michelle Bachelet me nombró embajador especial para el Asia Pacífico, me ratificó el presidente Sebastián Piñera en 2018 y ahora me acaba de nombrar el presidente Kast", precisó.

Asimismo, detalló el carácter de las tareas que desempeña bajo esta figura diplomática.

"Para misiones específicas donde sea. ¿Y por qué se presenta esa situación? Porque, en el hecho, yo estos cuatro años pasados he seguido siendo embajador, yendo a la Feria de Osaka en Japón, a foros internacionales con cientos de empresarios japoneses. He ido dos veces a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), en enero y hace pocos días. He estado en foros en Argentina, en el Club de Madrid el año pasado".

"Me invitan a estos grandes foros económicos empresarios de cada país y empresarios chilenos… Para mí esto ha sido, primero que todo, un gran honor, pero es lo que he hecho prácticamente desde que fui Presidente", dijo.

URGENCIA DE REACTIVAR LA INVERSIÓN

Consultado por su relación con el actual mandatario, Frei aseguró que mantiene un vínculo institucional y de colaboración.

"Es muy cordial (…) Desde 2014, cuando empecé con esto, lo he hecho con todos los gobiernos. Todos me lo han pedido y voy a hacer todo lo que pueda, porque se necesita inversión".

El exmandatario sostuvo que el principal desafío económico del país es recuperar el crecimiento y destrabar proyectos de inversión.

"Chile lleva casi doce años con crecimientos muy pequeños, muy negativos. Desde el año 2014 que no tenemos crecimiento sobre el 2%, y con eso no se avanza".

Además, valoró la aprobación reciente de iniciativas que permanecían paralizadas.

"En los últimos casi tres meses se han aprobado muchos proyectos que estaban detenidos. Y tenemos una cartera de cerca de 90 proyectos, que suman del orden de 80 mil millones de dólares, detenidos por los permisos y por los naranjillos ¿Se acuerda? Un proyecto de tierras raras en el sur de Chile se detuvo por los naranjillos, y hay como ese muchos proyectos detenidos, que espero se vayan normalizando, porque Chile no puede seguir en esta situación, con 27% de personas trabajando sin contrato, y casi el 70% son mujeres", cerró.

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