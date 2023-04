Habla Tío de Carabinero asesinado: "La familia solo pide justicia"

Durante el velorio del cabo primero Daniel Palma en Rancagua, su tío, Carlos Yáñez, manifestó su sentir tras el asesinato de su sobrino quien falleció tras recibir dos disparos, luego de intentar fiscalizar un vehículo en el centro de la capital durante la noche de este miércoles.

En conversación con Meganoticias, señaló que "estos delincuentes mataron en un segundo a una persona buena. Un chico que tenía la vida por delante y nos cuidaba a todos".

"La familia solo pide justicia. En una semana más habrá otro carabinero muerto ¡Hasta cuando!", manifestó el familiar de Palma.

Asimismo, dijo que "este muchacho deja un hijo, otro que está por nacer, quién se hace cargo... Mi hermana, la mamá de Daniel, ella no quiere vivir más (…) ¿Qué estamos esperando? ¡Basta ya!. Ayer hubo protestas, pero la justicia no hace nada".

"Daniel no le hacía daño a nadie, era una persona alegre (...) Los cobardes lo balearon por atrás, no alcanzó a sacar su arma, si hubiese sido de frente sé que Daniel hubiese estado bien, porque no lo habrían matado tan fácil", comentó Yáñez.

"El Gobierno que dejó entrar tanta gente de afuera y nadie puso mano dura ¿Hasta Cuánto?", expresó el tío del uniformado.

PURANOTICIA