Golpe policial en Recoleta: caen cuatro sujetos y recuperan 100 refrigeradores robados

Durante la jornada de este viernes, un operativo de Carabineros culminó con la captura de cuatro sujetos y la recuperación de 100 refrigeradores robados. Los electrodomésticos habían sido sustraídos previamente en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, y los individuos cayeron justo mientras realizaban el trasvasije.

El procedimiento policial se llevó a cabo en la av. Einstein, en la comuna de Recoleta. La acción se gestó luego de que vecinos alertaron a Carabineros al notar movimientos sospechosos de sujetos que manipulaban numerosos refrigeradores en el sector.

Al momento de ser sorprendidos, los individuos efectuaban el trasvasije de los electrodomésticos desde una rampla hacia un galpón. En el marco de las diligencias, el camión involucrado fue encontrado posteriormente en Maipú, aunque aún no aparece el conductor.

La labor de los funcionarios policiales continuó al interior del galpón. En dicho lugar, sumado a las detenciones y a la incautación de los refrigeradores, los efectivos encontraron dispositivos de inhibidores de señal.

PURANOTICIA