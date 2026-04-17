Gobierno y transportistas prolongan plazo de diálogo por alza en precios de los combustibles

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange y el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, junto con los subsecretarios de Minería, Álvaro González y de Transportes, Martín Mackenna, sostuvieron una nueva reunión de trabajo con la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), gremio liderado por Sergio Pérez, para analizar el impacto del alza del diésel y las medidas que se han activado para ir en apoyo de este sector.

La búsqueda de alternativas para reducir el golpe del encarecimiento de los combustibles en los costos operativos reales y en la cadena logística ha mantenido activa esta agenda conjunta durante todo el mes de abril. El objetivo del Ejecutivo y los transportistas es consolidar un canal de comunicación que sea transparente, colaborativo y expedito.

Al evaluar el desarrollo de las conversaciones con las agrupaciones, el titular de Transportes valoró la instancia y afirmó que "hemos levantado puntos que son compartidos, oportunidades de mejora que facilitan el avance frente a esta crisis mundial de los precios internacionales del petróleo".

En la misma línea, Louis de Grange complementó sus dichos expresando que "por lo tanto, estamos optimistas no solo con el gremio de los camiones, que es muy importante, pero también con el gremio de los buses rurales, con el de los taxis básicos, con los taxis colectivos en regiones. Yo creo que juntos como país vamos a avanzar en esta dirección".

Por su parte, la autoridad de la cartera de Economía remarcó los avances logrados en la cita. Karlfranz Koehler detalló que "fue una reunión muy positiva donde continúa el diálogo y el ánimo de construir un acuerdo. Hemos recibido una propuesta de este gremio de empresas de transporte, la cual analizaremos dentro de la próxima semana".

Asimismo, el subsecretario dejó clara la postura gubernamental al sostener que "vamos a continuar trabajando por estos gremios de transporte mientras el diálogo se mantenga".

Desde la vereda gremial, el máximo representante de la CNTC destacó la disposición de las autoridades. Sergio Pérez indicó que "creemos en el diálogo, con conversaciones con autoridades serias. El subsecretario de Economía es un funcionario del Estado de Chile muy serio porque ha cumplido los compromisos de hablar con los generadores de carga y hemos tenido resultados de mucha importancia".

El dirigente de los camioneros también mostró confianza en las gestiones futuras, garantizando que "las autoridades están conscientes del problema y como están conscientes, van a buscar la mejor solución para resolverlo".

El respaldo crediticio fue otro de los requerimientos centrales que las agrupaciones de transportistas pusieron sobre la mesa ante el Ejecutivo.

Respondiendo a esta necesidad, desde este mismo viernes se habilitó un instrumento financiero a través de BancoEstado, orientado específicamente a los rubros de pasajeros y carga. El crédito contempla montos a partir de los $3 millones, un plazo máximo de 24 meses, 6 meses de gracia, Garantía Fogape y una tasa mensual de 0,85%.

Sobre esta herramienta, el presidente de la entidad bancaria estatal, Mario Farren, precisó que "esta nueva oferta de capital de trabajo, con garantía Fogape y con una tasa rebajada a 0,85%, que podrá ser solicitada en todas las sucursales BancoEstado a lo largo del país".

Retomando la palabra, el subsecretario Koehler subrayó la rápida respuesta del Gobierno frente a las demandas. "Hemos tomado medidas muy concretas que fueron solicitadas por los gremios transportistas. Nuestra disposición es a seguir trabajando de forma conjunta, en un clima de confianza y colaboración, como lo hemos hecho hasta ahora", recalcó.

Todo este paquete de ayudas se complementa con una modificación implementada por el INE, entidad que adelantó en casi dos semanas la publicación del Índice de Costos del Transporte (ICT). Esta acción, que también integraba el petitorio de los camioneros, tiene como fin plasmar de manera más oportuna las alzas experimentadas en los valores de los combustibles.

PURANOTICIA