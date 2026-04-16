Gobierno recorta aporte a festival calificado como pornográfico por parlamentarios del oficialismo

La presidenta de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Javiera Rodríguez (Partido Republicano), confirmó el recorte del Gobierno a los $43.232.000 otorgados por el Fondo de Artes Escénicas al segundo festival de Disidencia Sexual "Desviaciones", calificado por parlamentarios del oficialismo como "pornográfico".

Los recursos habían sido entregados durante la administración del gobierno pasado a la agrupación cultural “Teatro Sur”, con el objetivo de costear montajes de teatro y danza contemporánea.

Estas presentaciones están agendadas entre el 23 de abril y el 2 de mayo en recintos culturales y municipales de cinco comunas de la región Metropolitana. Sin embargo, tanto Rodríguez como el diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario) cuestionaron la iniciativa, asegurando que sus contenidos son “pornográficos”.

La parlamentaria republicana se contactó con el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de que el diario La Segunda diera a conocer la decisión de limitar ese aporte al festival citando para ello un oficio que el entonces seremi metropolitano de esa cartera, Gustavo Baehr, envió el viernes pasado a “Teatro Sur”.

Dicho documento oficial habría notificado la medida gubernamental, la cual se aplicará al momento de hacer la rendición de cuentas de los fondos fiscales.

De acuerdo a lo detallado por el vespertino, las piezas artísticas que quedarían sin financiamiento son “Beso marica en jauría de perros”, “71 Bodies 1 Dance”, “Parlamento disidente”, “Práctica de Culos”, “Edmundo” y “Claudia hermana, finalmente no seremos esta humanidad”. Estas funciones tienen contemplado presentarse en La Pintana, Santiago y Cerro Navia.

Por el contrario, los espectáculos que sí mantienen sus aportes son “Marielle Franco”, “Obcecación”, “Awa” e “Intervención performática de Organa Feminazi & Anna Balmánica”, cuyas exhibiciones se llevarán a cabo en Pedro Aguirre Cerda, Santiago y Puente Alto.

El contenido de estas últimas obras se describe como una coreografía colectiva contra la violencia estructural y discursos reaccionarios, una danza de erotismos y colapsos, un teatro inspirado en un crimen pasional homosexual en Colbún, y un concierto teatral en honor a una activista lesbiana brasileña.

Al evaluar la determinación del Ejecutivo, la diputada Rodríguez expresó: “(La medida) me parece correcta. El ministro Undurraga fue claro en que en el mandato de Kast no se va a financiar obras relacionadas con violencia y pornografía. No por limitar la libre expresión, sino que por no financiar esas temáticas con fondos públicos”.

Hasta el momento, tanto el ministerio como la seremi metropolitana de Las Culturas declinaron precisar cuánto se reducirá el aporte económico a “Desviaciones”.

Por su parte, los organizadores no hicieron comentarios en su Instagram, aunque mantienen su declaración inicial asegurando que fomentan arte, no pornografía.

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