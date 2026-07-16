Gobierno ordena desalojo de tomas en zonas de alto riesgo por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast visitó el Estadio Bicentenario de la comuna de La Florida, habilitado como puesto de control de emergencia, para realizar un balance de los preparativos del Gobierno por el sistema frontal que afectará a distintas regiones del país durante los próximos días.

La actividad se enmarcó en el despliegue preventivo que el Gobierno ha desarrollado en los últimos días, que incluyó visitas del mandatario a la Quebrada de Ramón en La Reina, al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en Valparaíso y al canal Santa Marta en Maipú, con el objetivo de supervisar en terreno las medidas de mitigación y coordinación institucional.

En ese contexto, el Gobierno declaró Emergencia Preventiva entre las regiones de Atacama y Los Ríos, activando la coordinación nacional de Senapred, delegaciones presidenciales, municipios y organismos técnicos para enfrentar un evento meteorológico que contempla lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en gran parte de la zona centro-sur del país.

En la actividad, el jefe de Estado valoró la disposición de los equipos involucrados en la emergencia y recalcó la necesidad de que la ciudadanía adopte todas las medidas preventivas necesarias.

"Aquellas personas que están habitando lugares que no son aptos para la vida, les pedimos insistentemente que evacuen esos lugares. Aquí en la comuna también hay lugares donde vamos a necesitar que esas personas tomen medidas preventivas", dijo.

En ese sentido, anunció que "ya se firmó para la Región Metropolitana el decreto que faculta el desalojo de algunas localidades que están siendo ocupadas irregularmente. Estoy hablando de aquellas familias que hoy día están habitando en bajadas de quebradas, en lechos de río. Eso no puede ser".

"Pedimos la colaboración de cada una de las familias. Se le ha ido notificando a las distintas familias en distintas localidades que fueron ocupadas irregularmente para que abandonen esos lugares. Hemos insistido a través de cartas que han llegado del Gobierno, los municipios y las gobernaciones", agregó.

"Han ido distintas autoridades a señalar que en esos lugares no se puede estar y necesitamos que se evacue. Si eso no ocurre, vamos a disponer los medios para que las personas que están ahí salgan de esos lugares. Es muy importante la prevención. Nosotros podemos dar muchos avisos, pero necesitamos la colaboración de cada uno de los vecinos", recalcó.

"Lo hemos dicho reiteradamente durante el día, no podemos evitar el frente, pero sí podemos colaborar como autoridades y solicitarles la ayuda a todos los vecinos de actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles", enfatizó.

La Municipalidad de La Florida opera desde su puesto de mando de emergencia coordinando el monitoreo de puntos críticos, cuadrillas municipales, asistencia social y respuesta operacional.

Para ello desplegará más de 600 funcionarios y más de 60 vehículos de maquinaria especializada, entre los que se cuentan 53 camiones de distinto tipo —incluyendo camiones planos, tolva, aljibe, amplirol, alzahombres y desobstructor—, retroexcavadoras, minicargadores, drones, ambulancias, motos de rescate y seguridad, torres de iluminación y clínicas veterinarias móviles, garantizando una respuesta integral ante cualquier afectación en la comuna.

El alcalde Daniel Reyes señaló que "como Municipalidad de La Florida estamos completamente desplegados para enfrentar este sistema frontal. Contamos con más de 600 funcionarios en terreno, una flota de 60 vehículos de emergencia y maquinaria especializada, trabajando de manera coordinada con el Gobierno, Carabineros, Bomberos y las empresas de servicios para dar una respuesta rápida a cualquier contingencia. Pero este esfuerzo también requiere del compromiso de los vecinos. Por eso, hacemos un llamado a actuar con responsabilidad, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a quebradas ni al sector precordillerano".

En la actividad, acompañaron al Presidente la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

PURANOTICIA