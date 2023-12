Gobierno ingresó mecanismo "de ayuda" a las isapres, pero nadie quedó conforme

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste del sector público, en el que se incorpora el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), con el fin de mitigar de manera transitoria el negativo efecto del fallo GES en las isapres. No obstante, nadie quedó conforme con el mecanismo.

A través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el Ejecutivo propone en el proyecto adelantar el procedimiento para fijar el ICSA, índice que es calculado todos los años por la Superintendencia de Salud para definir cuáles son los reajustes de precios que pueden hacer las isapres.

Si bien, todos los años las isapres pueden ejecutar esa alza en junio, ahora el Gobierno propuso adelantar el incremento de precios base 2024 para que se haga efectivo a partir de abril. Todo este mecanismo fue explicado por Marcel en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

DIPUTADOS CRITICAN MECANISMO

La presidenta de la comisión, Gael Yeomans (Convergencia Social), expresó el rechazo de los miembros de la instancia al mecanismo propuesto y propuso separar la discusión del reajuste del sector público del adelantamiento del ICSA.

Además, los diputados de la comisión acordaron pedirle al Ejecutivo presentar una indicación que elimine ese artículo, de lo contrario, los parlamentarios estiman que rechazarían esa propuesta.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), coincidió en que es necesario separar esta discusión, porque el gobierno se arriesga a que se rechace el mecanismo propuesto.

RECHAZO DE LA ISAPRES

También la Asociación de Isapres rechazaron la propuesta, ya que el reajuste que podrán hacer en 2024 sería cercano a 2,8% promedio, mientras que sus ingresos caerían en 12% mensual por el fallo GES que se debe implementar desde enero.

El presidente de la asociación, Gonzalo Arriagada, dijo que “el ICSA es un mecanismo que permite ajustar parcialmente el aumento anual de los costos de salud y licencias médicas. Y por ley, corresponde que rija desde junio".

"Debemos ser claros: adelantarlo, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis, y por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es incomprensible que el Gobierno, consciente de esto, no proponga una verdadera solución”, concluyó.

PURANOTICIA