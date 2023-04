Gobierno informó medidas para hacer frente a la crisis en la frontera: Enrolamiento de migrantes y puntos de asistencia

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, llegó hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta para dar a conocer una serie de medidas que se adoptarán con el fin de enfrentar la crisis humanitaria y migratoria que se arrastra hace varios días.

Junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, el subsecretario de Defensa, Víctor Barrueto, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, informó que se dispondrán puntos de control del Registro Civil para enrolar a los migrantes que quieran abandonar territorio nacional y se les orientará sobre la normativa de Perú y Chile.

En la instancia, Monsalve afirmó que "nuestro objetivo central es controlar la crisis, pero nuestro objetivo de fondo es lograr tener un corredor humanitario de personas que quieren salir de Chile para volver a su país".

"Chile tiene la tarea, necesaria y legítima, de garantizar la seguridad de sus fronteras. El Presidente de la República ha planteado como política tener una migración ordenada, regular y segura. Eso ha determinado que tomemos decisiones para garantizar la seguridad de nuestras fronteras", sumó.

A propósito de la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica, sostuvo que "por eso el general Castillo está a cargo de las fuerzas que están desplegadas en las zonas fronterizas. Eso es parte de una reforma constitucional que ha tenido un efecto cuantificable, medible, que es que hoy día ingresan mucho menos personas de manera irregular a Chile".

El secretario de Estado subrogante apuntó a que la cantidad de gente que entra de manera irregular ha bajado "a lo menos un 55%, y el general Castillo nos informaba que puede que sea aún mayor la disminución del ingreso irregular. Evidentemente, esto ha tenido un efecto en los países vecinos".

Entre las medidas a adoptarse, indicó que el Ejecutivo decidió "mejorar nuestro control de la frontera. ¿Por qué queremos mejorar el control de la frontera o tener más punto de control? No queremos que a partir del fenómeno migratorio el control de esta crisis lo tome, eventualmente, grupos de personas dedicadas a crimen organizado. No queremos que aquí se genere un punto para el tráfico ilícito de migrantes, ni para la trata de personas".

"Además, el subsecretario de Justicia va a ordenar que se dispongan puntos por parte del Registro Civil para hacer un enrolamiento, para que las personas que están en situación irregular, que están transitando por Arica eventualmente para salir del país, se pueda registrar su huella, su rostro y su nombre", señaló, para así garantizar que no salgan "personas que han cometido delitos".

Sumado a lo anterior, el subsecretario detalló que "vamos a disponer de locales o puntos de asistencia. Muchas de las personas que están saliendo no saben, no conocen, cuál es la normativa que rige en Chile ni cuál es la normativa que rige en Perú. Hay algunos que pudieran cruzar, pero que no tienen la información suficiente para salir de manera regular del país, por lo tanto nos parece necesario entregar esa información".

"Estamos en Chile. Y nosotros vamos a respetar los derechos fundamentales de las personas y vamos a garantizar la atención humanitaria, vamos a garantizar que los niños y niñas tengan todo el respeto a sus derechos fundamentales", añadió.

Asimismo, la autoridad hizo hincapié en que "no podemos permitir, a pesar de la crisis, que ningún niño esté sin la posibilidad de disponer de agua, de alimento, de abrigo o de atención médica. Y por lo tanto, vamos a disponer de la atención humanitaria que se requiere".

"Entendiendo la crisis, también vamos a garantizar el orden. Por lo menos en territorio chileno, vamos a garantizar el libre desplazamiento de nuestras rutas. No vamos a aceptar cortes de ruta en territorio chileno", puntualizó.

El titular de Interior aseveró que "las personas que están en situación irregular en Chile, la mayoría de ellas hoy día tiene una decisión tomada. Quieren salir del país, y lo que planteamos desde esa perspectiva es que son personas que quieren retornar, particularmente a Venezuela".

"Necesitamos tener puntos de control para conocer sus identidades y también les vamos a garantizar las condiciones humanitarias, pero no corresponde reconducirlas, porque el concepto de reconducción corresponde a que una persona que fue detectada ingresando irregularmente, por ejemplo de Perú a Chile, y fue detectada ya sea por las policías o las Fuerzas Armadas, se reconduce", zanjó.

Por su parte, el subsecretario Gajardo mencionó que "una de las medidas que vamos a tomar para tener una migración ordenada, regular y segura es precisamente que todas aquellas personas que han entrado de forma irregular y que el día de hoy quieren salir de nuestro país se puedan enrolar para tener sus identificaciones".

"Poder identificar a estas personas es fundamental tanto para que puedan acceder eventualmente al corredor humanitario, como también realizar todos los trámites que requieren para su salida del país, o, eventualmente, otro tipo de necesidades que surjan en ese sentido", agregó.

Gajardo dijo que "por lo mismo, el Registro Civil va a estar en puntos de control que se van a definir prontamente, con el objeto de realizar estos enrolamientos y poder identificar a todas estas personas que están en el país de forma irregular y que quieren salir de nuestros territorios".

En tanto, el subsecretario de Defensa, Víctor Barrueto, valoró "el tremendo papel que han jugado las Fuerzas Armadas en el resguardo de nuestras fronteras, que ha sido muy valorado por el Gobierno y más aún por la ciudadanía. Esto ha permitido en los últimos tiempos reducir el ingreso irregular al país en un 55%. Creo que es algo clarísimo y muy importante".

