Gobierno exige "cautelares más gravosas" para detenidos por agresión a ministra de Lincolao

Durante la jornada matutina de este lunes, la labor efectuada por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) fue ampliamente valorada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La secretaria de Estado elogió la exitosa identificación y posterior captura de una mujer y dos hombres, quienes figuran como los presuntos responsables de agredir a Ximena Lincolao, titular de la cartera de Ciencia, adelantando además que desde el Ejecutivo exigirán las “medidas cautelares más gravosas”.

Para la máxima autoridad de Seguridad, estas aprehensiones significan un paso fundamental en el esclarecimiento de los hechos y la asignación de responsabilidades. Lo anterior, en el contexto del ataque perpetrado contra una secretaria de Estado mientras se encontraba en pleno desarrollo de sus funciones oficiales.

En relación a las acciones legales que tomará el Ejecutivo, Steinert precisó: "El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de este lunes con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados".

Si bien la jefa de la cartera reconoció comprender la legitimidad del derecho a manifestarse, fue categórica al recalcar que el incidente constituyó una agresión directa hacia una autoridad gubernamental y advirtió que bajo ninguna circunstancia se permitirán episodios de esta índole.

Profundizando en este punto, la personera de Gobierno subrayó: "Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia".

Por su parte, desde el ente persecutor también hubo pronunciamientos. Tatiana Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, detalló las diligencias llevadas a cabo indicando que “como Ministerio Público, hemos actuado con celeridad para identificar a los responsables y seguiremos impulsando esta investigación con la máxima rigurosidad”.

Finalmente, la persecutora complementó su intervención afirmando que “nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”.

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