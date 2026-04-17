Gobierno confirma que plan de Reconstrucción Nacional no incluirá límite a la gratuidad sobre los 30 años

El ministro de la Secretaria General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el Gobierno no limitará gratuidad estudiantil solo a menores de 30 años dentro de las restricciones que incluirá el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Luego de liderar una sesión del gabinete regional en la ciudad de Valparaíso, el secretario de Estado entregó detalles sobre las recientes gestiones del oficialismo. "Tuvimos una reunión ayer tarde, tarde noche, ministro Jorge Quiroz, ministro Claudio Alvarado, y quien les habla, y puedo informarles que el limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa", anunció la autoridad.

En esa misma línea, el representante de la Segpres argumentó que la intención de La Moneda apunta en la dirección contraria, buscando fomentar el perfeccionamiento académico sin importar la edad, con un enfoque especial en el género femenino. Al respecto, enfatizó: "Al revés, nosotros queremos que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior, de manera muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres, por su maternidad, postergan los estudios, de tal manera que, en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años".

Por otro lado, el ministro abordó la situación de los recintos académicos que buscan sumarse a este mecanismo de financiamiento estatal, revelando que existe un análisis en curso sobre las barreras de entrada. "Tenemos una norma que estamos revisando, que es la norma que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad. Sin embargo, esa norma también la estamos revisando por distintas razones, de orden constitucional incluso, así que, esa norma que sí se estaría manteniendo hasta la reunión que tuvimos anoche, la estamos revisando con el mayor interés", precisó.

Finalmente, García Ruminot hizo hincapié en el dinamismo del diseño de esta propuesta gubernamental, dejando la puerta abierta a futuras modificaciones. Sobre este punto, concluyó: "Nosotros estamos todos los días trabajando, todos los días revisando el proyecto, y por lo tanto vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias, muchas de ellas antes de ingresar el proyecto y otras, por supuesto, de ser necesario, las vamos a ir haciendo durante el proceso legislativo".

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