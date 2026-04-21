Gobierno condena planilla donde se calificaba a funcionarios del MOP de Coquimbo según su ideología política

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la plantilla de excel que fue filtrada, donde se calificaba a trabajadores de la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo en base a su supuesto carácter político.

En el documento se usan términos como “ya no está” para definir a dichas personas, o frases como “ni fu ni fa zurdo”, “buena, pero zurda”, “el más zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera”, entre otras.

Al respecto, la secretaria de Estado transmitió la versión oficial de la repartición regional, afirmando que "la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo aclaró que este documento no tenía origen en su cartera y no forma parte de sus procesos administrativos internos de gestión o evaluación de personal".

Siguiendo con esa argumentación, la portavoz de La Moneda precisó las acciones tomadas por el Serviu frente a la filtración, entidad que "instruyó un sumario administrativo y estamos dispuestos a colaborar en cualquier procedimiento para esclarecer estos hechos".

Para cerrar el punto, la autoridad fue enfática en rechazar la existencia de este tipo de archivos: "Evidentemente, esta no es la forma como gobierno de hacer ningún tipo de documento, lo condenamos, pero, como bien se dijo en la institución, esto no tiene su origen en la cartera y se instruyó el sumario correspondiente".

ATAQUE A MINISTRA DE CIENCIA

En otra materia, Sedini tuvo palabras para la determinación adoptada por el Juzgado de Garantía de Valdivia. Dicho tribunal resolvió dejar en libertad a los tres alumnos imputados por el ataque perpetrado en contra de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Sobre el dictamen judicial, la vocera fijó la posición del Palacio de La Moneda expresando que "como gobierno, no nos corresponde comentar las resoluciones judiciales, pero sí nos interesa que las investigaciones sigan su curso, las personas sean identificadas y paguen con el máximo de la ley".

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad del ataque sufrido por su par del gabinete. En ese sentido, subrayó que "lo importante de esto, más allá de la resolución, es la condena a la violencia. Lo que no podemos desviar es el foco real, que es que una ministra fue agredida física y verbal en una universidad. Y eso no solo lo oyen las autoridades, lo oyen las personas todos los días. Y la violencia tiene que ser condenada de manera transversal por todos los sectores".

DICHOS DE LINCOLAO Y DUCO

Durante su intervención, la portavoz gubernamental no eludió las controversias generadas por recientes frases de dos integrantes del gabinete. Por un lado, la titular de Ciencia había manifestado que "uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre", mientras que la ministra del Deporte, Natalia Duco, aseguró que dentro de las prioridades de su ministerio se encuentra "la ropa linda".

Frente a los cuestionamientos por ambas intervenciones, Sedini defendió a las autoridades argumentando que "Siempre supimos que uno de los grandes problemas o desafíos de la instalación del Gobierno iba a ser el tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o alguna autoridad de este Gobierno".

(Imagen referencial: Ninjaexcel)

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