Gobierno condena balacera en Lo Valledor: "Tenemos que erradicar toda forma de violencia"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirió al incidente ocurrido la mañana de este lunes en el mercado Lo Valledor, donde una mujer disparó hiriendo a tres personas.

Al respecto, el titular de la Segpres condenó estos hechos y expresó “nuestra solidaridad a las personas que han resultado heridas”.

“Según se me ha informado se trataría de un periodista de la institución y un guardia. Insisto, esta no es información oficial, es lo que me han señalado los propios periodistas”, añadió.

Elizalde recalcó que “es muy importante señalar que hechos de esta naturaleza deben ser condenados, esclarecidos, y la autora de los mismos tiene que responder ante la justicia, porque tenemos que erradicar toda forma de violencia en nuestro país”.

En esta línea, indicó que “por eso hemos impulsado una ambiciosa agenda de seguridad y vamos a seguir impulsándola. Reiteramos el llamado para que el Congreso Nacional despache con celeridad los proyectos de ley que están pendientes dentro de la agenda de seguridad y nos parece que es muy importante para el futuro”.

El hecho ocurrió a eso de las 08:30 horas, cuando una mujer de 54 años se resistió a un control de acceso amenazando a un guardia con un arma blanca.

A raíz de esta situación, fue retenida por un vigilante privado a quien le arrebató un arma de fuego y realizó diversos disparos lesionando a un camarógrafo de Chilevisión, a un guardia de seguridad y a una tercera persona.

PURANOTICIA