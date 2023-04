Gobierno anunció que el plan «Calles sin Violencia» se implementará en todas las regiones del país a partir de mayo

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que en mayo el Gobierno se ha comprometido a implementar en las 46 regiones el plan "Calles sin Violencia".

Tras informar sobre sobre el convenio entre el Gobierno regional del Biobío y la Policía de Investigaciones, Monsalve señaló que "el día lunes vamos a lanzar la implementación del plan Calle Sin Violencia en la región Metropolitana y hemos comprometido que durante el mes de mayo lanzarlo en todo el resto de las regiones del país".

Cabe recordar que este plan fue anunciado el 6 de abril por el presidente Gabriel Boric y corresponde a una medida que se adelantó luego del fallecimiento del cabo primero, Daniel Palma, que fue asesinado sorpresivamente con dos disparos luego de intentar fiscalizar a un vehículo en el centro de la capital.

De acuerdo a lo que señaló el Jefe de Estado en ese momento esta iniciativa "va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa he investigativa de las policías y las Fiscalía, no solo para prevenir el crimen si no para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, creación del delito de extorsión y endurecimiento de las penas para el delito de secuestro, promulgadas esta mañana".

En ese sentido, precisó que "este plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos y será acompañado además de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deportes, sus espacios educativos que son también formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia".

Finalmente, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría del Interior serán 46 comunas del país en donde se implementará este plan, que son:

- Región de Arica y Parinacota: Arica.

- Región de Tarapacá: Iquique y Alto Hospicio.

- Región de Antofagasta: Antofagasta y Calama.

- Región de Atacama: Copiapó.

- Región de Coquimbo: Coquimbo, La Serena y Ovalle.

- Región de Valparaíso: Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena y Quilpué.

- Región Metropolitana: Santiago, Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón.

- Región de O’Higgins: Rancagua.

- Región del Maule: Talca.

- Región del Ñuble: Chillán.

- Región del Biobío: Coronel, Los Ángeles y Concepción.

- Región de La Araucanía: Temuco.

- Región de Los Ríos: Valdivia.

- Región de Los Lagos: Puerto Montt.

- Región de Aysén: Coyhaique.

- Región de Magallanes: Punta Arenas.

