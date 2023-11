Gobernador Orrego pide que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía: "A tiempos excepcionales, medidas extraordinarias"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la agenda de seguridad y la petición de mayores facultares en la materia para gobernaciones y municipios.

En conversación con radio Concierto, Orrego sostuvo que "estamos hoy con una tasa de homicidios nunca antes vista. En ese contexto de violencia, si no decretamos la crisis y adoptamos medidas excepcionales, estamos errando el diagnóstico. Quienes creen que esto es producto de la prensa están desconectados de la realidad".

"La gente tiene temor no porque la prensa muestre la violencia. Es porque todos conocemos al menos a alguien que sufrió una situación de violencia. Estamos pidiendo que se reconozca oficialmente la facultad de prevención del delito en los Gobiernos Regionales”, manifestó.

En esta línea, abordó la posibilidad sobre que eventualmente se decrete Estado de Excepción en la capital y señaló que "tenemos un Ejército que es muy profesional. Propongo lo que se hace en la Araucanía, la inteligencia del Ejército, drones, blindados cuando sea necesario”.

“En ningún país europeo es considerado extraño que militares hagan apoyo de la seguridad de trenes, por ejemplo. Se descarta como populista algo que en Europa es la norma. No tenemos suficientes policías y la crisis es grande", complementó el gobernador.

En ese sentido, recalcó que “no estoy planteando que las Fuerzas Armadas reemplacen a las policías en su labor. Planteo que las apoyen. Que se sumen al patrullaje, a temas de inteligencia. En cualquier lugar de Europa ves militares apoyando la labor de las policías. Estoy lejos de pensar que esta es la única medida, pero a tiempos excepcionales, medidas extraordinarias".

En cuanto a la agenda de seguridad, Orrego destacó que es “efectivo que este Gobierno aumentó importantemente el presupuesto a las policías y dictó leyes que no teníamos. Va todo en la dirección correcta y me parece bien. La crisis de seguridad que tenemos no se gestó en el último año de Gobierno, es un tema que viene de antes. Sería deshonesto decir lo contrario".

"A este Gobierno le tocó la crisis. En vez de atenuar la crisis diciendo que somos un país seguro, hay que tratarlo con fuerza. No es que falten leyes, falta la implementación de las mismas. El hecho es que, muchas veces habiendo los recursos aprobados, algunas cosas todavía no se implementan. No siempre es un tema de personal o de plata, también hay problemas de gestión. Decretar que algo ocurra no significa hacerlo realidad y eso es algo que al Gobierno le ha costado entender", agregó.

De esta forma, la autoridad regional comentó que lo importante “es mirar el problema de frente y enfocarse en la implementación de las medidas. Hemos avanzado, pero en algunas partes el crimen organizado avanza más rápido".

En materia de migración, Orrego apuntó a que "una cosa es reconocer el derecho del migrante que viene a trabajar, otra distinta es negarle al Estado el derecho a proteger sus fronteras".

"Hace poco salió un reportaje de que el Tren de Aragua había tomado control del ingreso de personas a Chile. Esta mutación de la delincuencia chilena tiene que ver con la incorporación de bandas internacionales", detalló.

Asimismo, aseguró que "el sector político de Apruebo Dignidad se opuso tenazmente a muchas de las normas que ahora se promueven como Gobierno. Eso no elimina, ni niega, las cosas buenas que se están haciendo hoy. Sin embargo, da cuenta de que la agenda de seguridad no está en el alma de un sector de la izquierda chilena".