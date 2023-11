Gobernador Orrego aseguró que "más temprano que tarde" habrá Estado de Excepción en la región Metropolitana

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a su petición al Gobierno respecto a decretar Estado de Excepción en la zona.

En conversación con "Buenos Días a Todos" de TVN, Orrego aseguró que “vamos a tener estado de Excepción en la región Metropolitana más temprano que tarde si no somos capaces de controlar el crimen organizado y la violencia extrema".

En esta línea, indicó que la decisión se debería considerar, al igual como se ha realizado en la Macrozona Sur y Norte del país.

De esta forma, manifestó que las “mismas autoridades de Gobierno durante años dijeron que era populista decretarlo en el sur y norte, pero llevan un año pidiendo al Congreso que lo renueve".

Asimismo, la autoridad regional abordó las críticas sobre por qué el Ejecutivo no ha querido avanzar en la medida de Excepción Constitucional para la RM.

"O el Estado de Excepción nunca sirvió y quienes lo pidieron son parte del populismo, o servía y no se entiende su postura anterior. Yo acepto que cualquier autoridad de Gobierno diga que no está de acuerdo, pero no corresponde decir que es poco serio una propuesta que ellos avalan", subrayó Orrego.

PURANOTICIA