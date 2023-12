Gobernador Claudio Orrego asegura que "están las condiciones para aplicar un estado de excepción"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la idea de decretar estado de excepción en la capital y le pidió al Ejecutivo que "si no le parece lo que estamos proponiendo de usar a las FF.AA (...) entonces que plantee cuáles son las otras medidas drásticas que está dispuesto a impulsar”.



En conversación con La Tercera, Orrego sostuvo que “más que apuntar todos los dardos al gobierno, el Estado y la sociedad chilena dejaron pasar muchas señales del escalamiento de la violencia. Al gobierno le está tocando hacerse cargo de la crisis de la última década”.



En esta línea, comentó sobre las medidas adoptadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, manifestando que “no pongo en duda el compromiso en esta materia. Si bien el gobierno partió minimizando la importancia del tema, hoy lo tiene absolutamente claro”.



“Está apuntando en la dirección correcta, se están aumentando los recursos para la policía y para la Fiscalía, por lo menos en el presupuesto 2024 y este año se han aprobado leyes que son importantes, a pesar de que hay otras que están durmiendo en el Congreso. Ahora, lo que más preocupa es el sentido de urgencia en la gestión”, complementó.



Al ser consultado por uno de los principales argumentos para descartar el estado de excepción en la RM que tiene relación con que no es igual a La Araucanía, la autoridad regional manifestó no estar de acuerdo con el Ejecutivo y planteó que están “las condiciones para aplicar un estado de excepción, pero por cierto en circunstancias muy distintas”.



“Esto no es para reemplazar a los carabineros en el patrullaje de la calle, sino que se trata de ocupar las capacidades del Ejército, de inteligencia, autos blindados, de algunas protecciones de infraestructura crítica para liberar a Carabineros”, agregó.



En cuanto a los argumentos que han indicado las Fuerzas Armadas sobre que no tienen un rol en las tareas del orden público, Orrego indicó que “si mal no recuerdo, las FF.AA nunca han estado de acuerdo en ser utilizadas. No estuvieron de acuerdo en el norte y tampoco en el sur. Sin embargo, lo acataron y me imagino que si el Presidente ha insistido un año y medio en que se renueve el estado de excepción en las macrozonas es porque algún rol cumple”.



“Le pido al Ejecutivo que si no le parece lo que estamos proponiendo de usar a las FF.AA. -que creo que efectivamente es una medida drástica-, entonces que plantee cuáles son las otras medidas drásticas que está dispuesto a impulsar”, añadió.



En cuanto a las medidas que pueden robustecerse en materia de seguridad, el gobernador apuntó a “que se declare por ley que la función de los gobiernos regionales es la prevención del delito de manera de tener respaldo legal para muchas cosas que hacemos de facto. Permitirnos representar a las víctimas y también tener planes especiales para ellas, porque están bastante abandonadas”.

