Gloria Gaitán, la última amante y confidente de Salvador Allende: "Le dije que el dictador duraría menos si él estaba vivo"

Gloria Gaitán, política y diplomática colombiana, compartió un desconocido relato de lo que fueron los últimos días de vida del ex presidente de Chile, Salvador Allende, previo al golpe de Estado de 1973, del cual este 11 de septiembre se cumplirán 50 años.

La mujer es hija de Jorge Gaitán, un líder de la izquierda colombiana que fue asesinado el año 1948; pero además, fue la última amante que tuvo el Mandatario chileno en 1973, incluso estando embarazada durante el ataque a de las Fuerzas Armadas.

Según consigna una entrevista de Radio Biobío, Gloria Gaitán conoció a Salvador Allende el año 1960 en La Habana, Cuba. Sin embargo, llegó a Chile cuando ya era Jefe de Estado, donde se enamoraron y mantuvieron una relación extramarital.

Cabe recordar que el Gobernante se encontraba casado con Hortensia Bussi, con quien vivía en su residencia de calle Tomás Moro, en Las Condes. Pero además, mantenía otra relación, con su secretaria, Miria Contreras, conocida como «La Payita».

Respecto a cómo conoció a Allende, Gaitán señaló que fue durante un cóctel que ofreció Fidel Castro a Salvador Allende, Lázaro Cárdenas y a Ernesto «Che» Guevara.

"Con los años, he pensado... a mí me enseñó mi mamá que al poder no hay que rendirle pleitesía y, por lo tanto, a pesar de que en ese momento tenía 21 años, no me sentí intimidada ni sentí lo que realmente eran: unos gigantes de América Latina", comenzó recordando Gloria Gaitán en entrevista con Tomás Mosciatti.

Ya en nuestro país, la diplomática colombiana ingresó a trabajar en la Oficina de Planificación del Gobierno de Allende, con quien ya había entablado una relación en enero de 1973, de la que recuerda que le pidió que "no me vayas a hacer sufrir".

Fue en este contexto donde el entonces Presidente de Chile le pide que tengan un hijo, explicándole a la mujer que "él quería prolongar su vida teniendo un hijo. Él quería seguir viviendo, era su idea. Él pensaba que si tenía un hijo, seguiría viviendo y decía que ese niño vería las cosas que él no podía ver".

Semanas antes del golpe de Estado, Gaitán comenta que Allende le dijo que "no permitiría jamás que lo sacaran vivo de La Moneda ni tampoco exiliarse fuera de Chile. Yo le decía convencida que él, vivo, sería más importante para unir a la gente, sabiendo esa cantidad de peleas entre la izquierda".

También recordó que le dijo que "el dictador, el que fuera, duraría menos si él estaba vivo y hacía un Gobierno en el exterior". Tras ello, sostuvo que el último viernes que se vieron, "me arrodillé a rogarle que no cometiera la idea de suicidarse o que lo mataran, porque eran las dos posibilidades”.

Acerca del momento en que se entera que el golpe de Estado era inminente, Gloria Gaitán cuenta que Allende le estaba enseñando a jugar ajedrez, cuando "llegó un compañero del GAP a avisarle que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas querían hablar con él. Eran las 21:00 horas. Tenía que ser muy grave".

Le dijo –prosiguió la política colombiana– "este ‘cacho’ no se estira más: 'Te tienes que ir para la Colombia'", le dijo Allende, ante lo cual le pregunta si eran varios generales o sólo uno el que lideraba el golpe de Estado: "Me dice 'uno sólo', y le digo 'si tú quieres, yo lo mato’". Tras ello, recuerda que "me dice la frase que a mí me parece la más extraordinaria en un ser humano: 'Si tú lo matas, ¿qué nos diferencia de ellos?'".

Tras el bombardeo del palacio de Gobierno, la mujer se asiló en la Embajada de Colombia en Santiago y pudo dejar el país el 20 de septiembre de 1973, tras organizar una huelga para que todos los refugiados del lugar pudieran abandonar Chile.

Respecto al hijo que esperaba del ya fallecido Presidente, Gaitán recuerda en entrevista con The Clinic que en octubre de 1973, mientras caminaba por las calles de Bogotá, sintió que un hilo de sangre corría por su pierna: "Me regresé para ir a la clínica y al levantar los ojos vi el aviso que decía «ginecólogo», y era de apellido Gaitán. Estaba justo al frente de su consulta. No sé si todavía está ahí. No dudé: entré, subí y el doctor me atendió de inmediato", dijo, asegurando que sufrió un aborto espontáneo, que la hizo perder a quien sería el último hijo de Salvador Allende.

Cabe hacer presente que este lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado que terminó con el Gobierno y la vida del entonces presidente Salvador Allende, quien se quitó la vida en una de las oficinas de La Moneda.

PURANOTICIA