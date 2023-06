General Yáñez pide "que no se use políticamente" a Carabineros tras polémica por oficio de demolición de "narco-casas" en La Florida

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la polémica entre el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, con la institución respecto al cese en la protección durante las demoliciones de narco-casas en la comuna.

Cabe señalar que, la Prefectura Santiago Cordillera envió al jefe comunal de La Florida un correo asegurando que la omisión sobre la destrucción de un memorial durante el último operativo de demolición de las denominadas "narco-casas" fue "total y absolutamente delicada y grave".

El mensaje advirtió que la falta de información "genera un mayor riesgo para la seguridad del personal institucional destinado a estos servicios extraordinarios, sumado a las características fenomenológicas del sector intervenido, donde además de delitos de mayor connotación social que afectan al sector, destacan acciones violentas de grupos armados que han originado en la historia reciente del sector".

Es en ese contexto, que los efectivos policiales resolvieron no apoyar la demolición de una tercera casa que Carter buscaba destruir en el procedimiento.

En medio de la Cuenta Pública de la institución que se llevó a cabo este viernes, el general Yáñez señaló que "las consideraciones que haya tenido el perfecto para poder enviar ese oficio al alcalde seguramente están sustentadas en variables que él consideró para poder planificar adecuadamente los servicios que estimaba pertinentes".

En esta línea, subrayó que "por principio y por respeto a todas las autoridades, primero que nada, quiero pedir que no se utilice a la institución políticamente".

"Me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver con las cosas efectivas que estamos haciendo. No solamente son las necesidades que tiene un alcalde en particular, al cual, por cierto, respeto mucho, y le hemos permanentemente estado prestando cooperación", agregó.

En ese sentido, la autoridad precisó que "lo que particularmente señala ese documento es una situación que tiene que velar el prefecto de la repartición y seguramente, insisto, habrá tenido consideraciones y habrá valorado algunas variables para poder informar eso al municipio. Aquí no hay instrucción de nadie, aquí los mandos tienen que tomar decisiones y resoluciones en propiedad con las facultades que tienen por el conocimiento del territorio y por las capacidades propias que tienen".

De esta forma, manifestó que "yo voy a respaldar a mis carabineros siempre cuando están haciendo su trabajo y lo están haciendo de buena forma".

