General Araya tras muerte de carabinero en Quilleco alerta que "hoy en día todos los procedimientos están asociados a un riesgo"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladó hasta la región del Biobío tras la muerte del sargento 2° Jaime Ariel Urrea Burgos, quien falleció durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, y advirtió sobre la complejidad y el riesgo que enfrentan los funcionarios en este tipo de emergencias al interior de los hogares.

"Aquí hubo llamados de sus hijos, de que estaba siendo agredida. Y Carabineros va a prestar este servicio. Por lo tanto, es algo que no se puede normalizar. Nos preocupa tremendamente lo que ocurre a nivel de la violencia intrafamiliar, porque es algo que, de mayor ocurrencia, que muchas veces no se comenta, que es tremendo, que es trágico, y que lamentablemente finalizó con un carabinero fallecido", detalló el general director.

Añadió que “el día de hoy estamos en las mismas circunstancias, no ha pasado una semana y perdemos a uno de los nuestros. Quiero dejar claro que esto se da en un contexto de violencia intrafamiliar. Esto es otra criminalidad, silenciosa pero trágica".

"Son medidas en las cuales el personal está actuando. Nuestra institución está presente en todos los horarios. Hoy todos los procedimientos están asociados al riesgo, las violencias intrafamiliares deben ser motivo de alerta. Es demasiado complejo lo que ocurre al interior de los hogares", comentó.

Desde Carabineros, además, dieron detalles de la carrera de este nuevo mártir de la institución: Nacido en Angol en 1986, ingresó al servicio en enero de 2008 y desarrolló una trayectoria de más de 18 años, principalmente en unidades operativas de Lo Prado, Pudahuel y Los Ángeles. Desde 2021 se desempeñaba en el Retén Canteras, de la 1ª Comisaría de Los Ángeles.

Alcanzó el grado de Sargento 2° en abril de 2022 y realizó diversos cursos de perfeccionamiento en operaciones policiales, conducción, derechos humanos y técnicas tácticas. Además, mantuvo una capacitación permanente hasta 2025.

Su desempeño fue reconocido con siete felicitaciones institucionales por procedimientos vinculados a la recuperación de vehículos, detenciones por tráfico de drogas, incautaciones de marihuana y servicios policiales.

Su última distinción fue en mayo de 2025, tras obtener la máxima calificación en un ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Técnicas Policiales.

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