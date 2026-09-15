Gabriel Boric revela que su hija estuvo internada en la UTI y defiende la salud pública: "Es un orgullo de Chile"

El expresidente Gabriel Boric reveló que su hija Violeta estuvo hospitalizada durante una semana en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) del Hospital Dr. Exequiel González Cortés, en San Miguel, producto de una neumonía.

A través de sus redes sociales, el exmandatario contó que como familia atravesaron un complejo momento durante el último mes, aunque aseguró que actualmente su hija se encuentra en casa y evolucionando favorablemente.

"Este mes como familia nos tocó vivir una experiencia difícil (...) Pasamos susto, pero ahora ya estamos en casa y la chica ha vuelto a reír a carcajadas con su hermano y se anima a caminar de nuevo con pasitos tambaleantes pero decididos".

En ese contexto, Boric expresó su agradecimiento a quienes se preocuparon por el estado de salud de su hija y, especialmente, al sistema público de salud.

"Queremos agradecer de todo corazón a quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la salud pública”, manifestó.

El exmandatario aprovechó además la situación para realizar una defensa de la salud pública, cuestionando las críticas que, a su juicio, se realizan desde algunos sectores políticos.

Boric mencionó que “hemos visto demasiadas veces como algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan”.

En su mensaje, el expresidente reconoció que el sistema enfrenta distintas dificultades, entre ellas las listas de espera, el deterioro de infraestructura y la falta de especialistas en regiones, aunque destacó el trabajo que realizan diariamente los funcionarios.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos”, añadió.

Asimismo, Boric agradeció al personal médico y funcionarios que atendieron a su hija en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, además de la comunidad del CESFAM Barros Luco, por la atención y preocupación durante el complejo episodio de salud.

Finalmente, el exmandatario reiteró su valoración del sistema público y llamó a reconocer el trabajo de quienes se desempeñan en él.

“En definitiva, queremos decirles que estando conscientes de los desafíos que seguimos teniendo, la salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por respetar y valorar a quienes nos cuidan”, concluyó.

PURANOTICIA