Futuro ministro Martín Arrau: “El balance es brutal” tras incendios en la zona centro sur

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau (Partido Republicano), abordó los desafíos del próximo gobierno en materia de reconstrucción tras los incendios que afectaron a la zona centro sur del país, advirtiendo que será una prueba clave para la nueva administración.

En conversación con La Tercera, Arrau describió un panorama crítico y entregó cifras del impacto: “21 muertos, 40 mil hectáreas quemadas y 2.359 viviendas destruidas”, además de señalar que existen servicios sanitarios que aún no operan y establecimientos educacionales afectados.

El futuro secretario de Estado también alertó que el riesgo se mantiene, considerando que aún quedan meses complejos por delante. “Es alarmante”, sostuvo, apuntando a que en febrero y marzo podría persistir la amenaza por el alto nivel de material vegetal y combustible disponible, llamando a estar muy alerta.

Consultado sobre si la reconstrucción será un test para el nuevo gobierno, Arrau afirmó que “sin duda”, indicando que se harán cargo de la reconstrucción y la prevención, mientras que la emergencia inmediata corresponde al gobierno actual. En esa línea, aseguró que como Obras Públicas deben impulsar el abastecimiento de agua potable, recuperación de caminos y reactivación de planes preventivos.

Finalmente, Arrau remarcó que existe alta presión ciudadana debido al dolor de las comunidades afectadas y sostuvo que deben actuar con planificación y sin improvisación. También advirtió sobre infraestructura crítica dañada, con 72 torres sin servicio y más de 3.000 casas sin energía, señalando que el plan de 90 días deberá incorporar medidas adicionales para una reconstrucción más inmediata.