Funcionarios de la 42ª Comisaría Radiopatrullas rindieron homenaje al cabo Aguilera en inicio de velatorio en Providencia

Durante la tarde de este lunes, fue trasladado el cuerpo del cabo 2.º Cristopher Andrés Aguilera Fernández hasta la Parroquia San Ramón de Providencia, donde será velado por sus familiares y cercanos.

Funcionarios policiales del escuadrón de la 42ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial, del cual era parte el carabinero, le rindieron los honores protocolares antes de iniciar el velatorio y, además, su familia lo despidió entre lágrimas.

Su funeral está programado para este martes en el Cementerio General de la comuna de Recoleta.

La ceremonia se realiza a un día del fallecimiento, tras recibir un impacto de bala durante una fiscalización en Lo Espejo.

El hecho ocurrió el domingo 27 a eso de las 16:30 horas en la población Las Dunas, cuando en medio de una fiscalización, el uniformado segundo recibió un impacto de proyectil en la cabeza, siendo trasladado a la Clínica Las Condes, donde se confirmó su fallecimiento.

Aguilera nació el 15 de julio de 1996, en la comuna de Peñaflor. A sus 30 años tenía una pareja y un hijo de tan solo 9 meses de vida.

El funcionario ingresó a la institución el 29 de enero de 2018, iniciando su formación como Carabinero Alumno en la Escuela de Formación de Carabineros “Aguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”.

Tras completar su etapa de formación, en enero de 2019 fue nombrado carabinero y destinado a la a la 62ª comisaría San Bernardo, iniciando su trayectoria profesional en el servicio operativo.

Desde la institución destacan que en febrero de 2022 ascendió al grado de cabo 2do. Posteriormente, en agosto de 2024, fue destinado a la 42ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial, unidad en la que se encontraba cumpliendo funciones.

Durante su carrera institucional, recibió 10 felicitaciones por su desempeño profesional, compromiso y cumplimiento del deber. Al momento de su fallecimiento, el cabo Aguilera contaba con 8 años, 8 meses de servicio efectivo en Carabineros de Chile.

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