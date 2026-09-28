CUT propone «Fondo Nacional de Cuidados Integrales» para financiar la Sala Cuna Universal sin recurrir al Seguro de Cesantía

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) presentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados su propuesta para destrabar el financiamiento de la Sala Cuna Universal: un «Fondo Nacional de Cuidados Integrales» que garantiza el derecho con recursos nuevos y protegidos, sin recurrir al Seguro de Cesantía.

"Este Fondo es una oportunidad para Chile. Resuelve el nudo del proyecto sin tocar los recursos de las y los trabajadores, garantiza los cuidados y abre la puerta para que miles de mujeres puedan entrar y mantenerse en el empleo", afirmó Karen Palma Tapia, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT.

La propuesta contempla una cotización de empleadores grandes empresas de 0,20% sin rebajas al Seguro de Cesantía, un aporte fiscal permanente, una garantía estatal de suficiencia, sin costo para las mipymes y cero cotización adicional para las y los trabajadores. El Fondo tendría cuentas separadas para Sala Cuna y para el seguro SANNA, cuyos recursos quedan protegidos.

El gobierno, en cambio, plantea compensar la cotización de 0,35% con una rebaja equivalente del aporte de los empleadores al Seguro de Cesantía, en un contexto en que el desempleo llega a 10,3% en mujeres y 8,9% en hombres.

"No se puede financiar un derecho debilitando otro. Justo cuando el empleo se deteriora, el gobierno propone adelgazar la principal protección de las familias trabajadoras. Hay alternativas y hoy las pusimos sobre la mesa", sostuvo Palma.

La Central enmarcó la iniciativa como una política de empleo. Según el INE, la participación laboral femenina es de 53,2%, frente a 70,6% de los hombres, y las mujeres dedican a diario 2 horas y 5 minutos más al trabajo no remunerado.

La CUT también propone copago cero para las familias y fortalecer la red pública de JUNJI, Integra y los jardines VTF, con horarios compatibles con las jornadas laborales. "Si el derecho depende de lo que cada familia pueda pagar, no es universal", enfatizó la dirigenta.

Finalmente, la Central reiteró su llamado a una mesa tripartita. "Tenemos voluntad de diálogo. Le pedimos al Gobierno que deje la tozudez y construyamos juntos una sala cuna con derechos para todo Chile", concluyó Palma.

PURANOTICIA