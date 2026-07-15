Funcionario de la PDI resultó herido a bala tras intentar frustrar un robo en Padre Hurtado

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido a bala la noche de este miércoles en la comuna de Padre Hurtado, en la región Metropolitana.

El detective resultó herido al intentar frustrar un asalto en calle San Ignacio, en la intersección con Rodoldo Jaramillo.

El uniformado se percató que unos sujetos estaban sustrayendo especies desde el interior de un vehículo y al percatarse de su presencia, uno de los antisociales efectuó un disparo en su contra.

El funcionario de la PDI repelió el ataque realizando tres disparos, siendo herido en el muslo de la pierna derecha.

El policía fue trasladado a un recinto asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Cabe señalar que la Brigada de Robos Sur de la PDI será la encargada de desarrollar las diligencias investigativas.

(Imagen: @adnchile)

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