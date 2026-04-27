Frente Amplio advierte rechazo a idea de legislar el plan de Reconstrucción si el proyecto no se separa

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se reunió este lunes con representantes del Frente Amplio para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Una vez finalizada la reunión, la máxima autoridad de la colectividad, Constanza Martínez, entregó la postura de su sector. En esa línea, garantizó el respaldo oficialista bajo ciertas condiciones, señalando que "el Gobierno sabe hoy que cuenta con los votos del Frente Amplio si es que se quiere avanzar en elementos de la reconstrucción".

La dirigenta profundizó en la necesidad de tramitar las materias por separado, argumentando que "son temas que son distintos, y por lo tanto, creemos que lo más razonable, lo más claro para el país es poder dividir esas discusiones precisamente para que puedan discutirse en su mérito. Un tema tan fundamental como la inviabilidad tributaria que puede tener efecto por generaciones merece más que simplemente un voto de diferencia".

Frente a la posibilidad de que el Ejecutivo preserve la estructura original de la propuesta, la timonel del Frente Amplio fue enfática en su negativa. De hecho, alertó que ante un diseño "donde pasan gato por liebre, sin duda vamos a estar rechazando, que es lo que vinimos a plantear hoy día también con mucha claridad".

Finalmente, Martínez cuestionó el impacto social de la medida. Según sus palabras, el texto legal "confunde a la ciudadanía, porque plantea cambios que son muy regresivos, que implican un golpe directo a que el costo de esta crisis la paguen las familias trabajadoras, y no quienes más tienen en nuestro país".

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