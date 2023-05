Franco Parisi y votación del Partido de la Gente:  "El asunto de Arica nos pegó más fuerte de lo que nosotros pensábamos"

Antes de abordar un avión a Estados Unidos, el ex candidato presidencial, Franco Parisi, se refirió a las proyecciones que indican una derrota electoral para las expectativas de su partido en las elecciones del Consejo Constitucional.

Parisi culpó directamente al caso de la candidata por Arica y Parinacota, Karla Añes, quien fue condenada por tráfico de cocaína.

"Obviamente no podemos estar contentos con los resultados, claramente el asunto de Arica nos pegó más fuerte de lo que nosotros pensábamos. Gran parte de los votos que perdimos se fueron a votos blancos y nulos. La otra parte, según los análisis preliminares se están yendo a Republicanos. Felicitamos a los que les está yendo bien".

El ex abanderado apuntó a sectores del gobierno como quienes habrían destapado el caso de Karla Añes: "Fue un golpe muy bien calculado, el que lo hizo, lo hizo muy bien. En términos del timing, de estructura. Curiosamente nosotros creemos que viene más del sector del gobierno esta forma de hacerlo. Pero benefició a Republicanos. Así que el dicho de 'nadie sabe para quien trabaja'", dijo y en la misma línea aseguró que "en política no hay casualidades. Pero es parte del juego. Hubiéramos querido una convención más representativa de todo Chile y no en dos extremos. Si hacen un buen prospecto de Constitución vamos a apoyarla, pero si es mala, créame que vamos a rechazarla".

Parisi adelantó que una convención polarizada puede tener efectos en la convivencia nacional y la economía: "Lamentablemente creemos que va a estar un poquito polarizada la nueva planilla de los constituyentes en dos extremos. Tanto en Republicanos como Unidad para Chile. Y eso va a traer problemas de convivencia e incertidumbre para la economía. Así que espero que la vaya muy bien a la convención. Nosotros deberíamos estar remontando en lo que resta de la noche, especialmente en el norte. Lamentamos la pérdida de votos en Antofagasta y en Arica producto de lo que ustedes ya conocen", concluyó.

