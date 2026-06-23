Franco Parisi respalda presencia de militares en las calles tras muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Franco Parisi se refirió a la muerte de un menor en una encerrona en la comuna de San Bernardo, criticando al Gobierno por sus decisiones en materia de seguridad y defendió la idea de sacar los militares a la calle para solucionar el problema.

El excandidato presidencial y líder del PDG comentó en entrevista con radio ADN que "nosotros estamos muy consternados por lo que pasó con este niño, un niño de 12 años, que ocurra esta situación. Claramente estamos fallando todos, no solamente el Gobierno, sino que todos los que estamos habitando en la política”.

Aseguró que “se perdieron tres meses de preparación para tomar el Gobierno, en términos de seguridad, con una muy mala elección de una ministra que salió, elegida en una decisión muy mala y llevamos siete meses que pudo haberse preparado el Presidente Kast para tomar esta tremenda tarea que era la seguridad”.

“Varios alcaldes han solicitado sacar a los militares a la calle, el propio alcalde de Maipú y también el San Bernardo lo han pedido. Yo, si hubiera estado en el Gobierno, no lo habría dudado. Si lo pide un alcalde, independiente del color político, claramente estaríamos dispuestos a apoyar una intervención de Estado de excepción constitucional”, afirmó el excandidato presidencial.

Parisi dijo que estas intervenciones “no son medidas balas de plata, pero sí entregan elementos. Esta cosa tiene que terminar de una vez por todas. Se dice que es una banda de jóvenes lo que lo hicieron, de menores de edad. Hay que verificar qué es lo que está ocurriendo, pero si un alcalde solicita militares en la calle, hay que sacarlos".

En la entrevista, Franco Parisi se refirió además a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Primero, creo que es una pena que tengamos que estar en esta situación. Las finanzas públicas no fueron muy bien llevadas durante el Gobierno anterior, se equivocaron en todos los presupuestos”, afirmó, agregando que aquello “no es bueno para Chile ni para la imagen del país en el exterior”.

“Lo que yo estoy viendo es que, en el PDG, por lo menos lo que conversé con casi la totalidad de los diputados, van a estar a favor de la acusación, pero hay que verlo en la votación propiamente tal”, agregó.

Finalmente, señaló que su partido no espera “absolutamente nada. No es nuestra acusación, pero se evaluó que era relevante que existiera un costo político de no hacer la pega. No puedes tener tres o cuatro presupuestos mal estructurados, pagándose bonos por mala gestión. Eso le duele a la gente”.

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