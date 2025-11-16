Franco Parisi confía que pasará a segunda vuelta: "Chile está buscando el centro y no los extremos"

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, llegó hasta la escuela Leonardo Murialdo en La Reina para emitir su sufragio.

Tras sufragar, el abanderado sostuvo que "nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Chile está buscando el centro y no los extremos".

Ante la posibilidad de entregar su apoyo a otro candidato en caso de no avanzar al balotage, señaló que “nosotros somos muy democráticos en ese sentido, pero lo más probable es que pasemos nosotros”.

Añadió que "no nos estamos poniendo en ese escenario”.

Además, mencionó que “esos cinco millones de nuevos chilenos que van a salir a votar en masa, como lo estamos viendo a lo largo de todo Chile, no votan extremos. Ellos no están de acuerdo ni con los fachos, ni con los comunachos“.

“Somos capaces de hablar con las buenas ideas de todos lados y ese es el centro”, añadió.

Luego enfatizó que “no así los otros extremos que cantando la tercera estrofa en un acto político creo que es una falta de respeto y divide. Pero también creemos que un acto donde se vuelve a ofender a Carabineros y su familia, con el que no salta es paco, es malo para Chile y espero que en segunda vuelta se vea reflejado“.

Respecto a avanzar a una eventual segunda vuelta, Parisi señaló que no espera el apoyo de los candidatos que queden en el camino señalando que “no nos preocupa, en realidad son 500 mil personas las que están inscritas en los partidos políticos. La gran mayoría es independiente y nadie es dueño de los votos”.

“La gente está muy informada a través de ustedes, pero más a través de las redes sociales y las redes sociales están diciendo fuerte y claro Parisi Presidente y eso nos tiene muy tranquilos”, añadió.

