Francisco Vidal por reuniones en casa de Zalaquett: "Los ministros se equivocaron"

El exministro y actual presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal (PPD), se refirió a las reuniones que sostuvieron ministros con empresarios en la casa del lobbista Pablo Zalaquett.

En conversación con Radio Pauta, Vidal sostuvo que “estas cosas no ayudan a enfrentar el principal problema político que tiene Chile. Que es que en 1990 la confianza en los partidos políticos estaba en el 40% y hoy está en el 2%. Estas cosas seguramente hagan que bajemos al -2%”.

En esta línea, señaló que “los ministros se equivocaron" y expresó que “no se me ocurriría ir a una reunión al departamento de una persona cuya actividad es el lobby”.

"El Gobierno se demoró en reaccionar (...) creo que hubiera sido mucho más sencillo 48 horas y punto”, aseguró Vidal.

La vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili, reconoció haber recibido pagos por la empresa consultora de Zalaquett por "prestar servicios de asesoría”.

“Desde el mes de noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del señor Zalaquett”, indicó la otrora timonel del PPD.

Al respecto, Vidal manifestó que no puede “opinar con respecto a algo que aún no he escuchado. Por definición, quiero escuchar los descargos de Natalia, más allá de lo que ha reconocido ella a través de un comunicado”.

