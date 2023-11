Fiscalía solicitó audiencia para formalizar a ex alcaldesa Cathy Barriga por fraude al Fisco

La Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago una solicitud de audiencia para formalizar a ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión entre 2016 y 2021.

El escrito fue presentado por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien pretende formalizar a la alcaldesa independiente, pro UDI, por fraude al fisco y otras irregularidades, como la entrega de bonos sin justificación.

Apenas asumió el nuevo alcalde Tomás Vodanovic (RD) hace dos años, la Municipalidad de Maipú presentó dos querellas en contra de Barriga y todos los que resulten responsables de un milonario perjuicio patrimonial para el municipio.

Hasta el momento, la formalización sería por el pago de más de $95 millones en honorarios a Andrea Monsalve por servicios no prestados, pero la indagatoria de la fiscalía apunta a otros cinco ex funcionarios de Maipú por el pago de servicios no prestados.

Barriga declaró en esta causa en agosto pasado cuando sostuvo su inocencia. El viernes pasado reiteró que "jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como Alcaldesa, ya que todos los recursos de la Municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras”.

En septiembre pasado el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió realizar un cambio en el equipo que indagaba a la exalcaldesa de Maipú, pasando así la investigación desde la Fiscalía Metropolitana Occidente a la Metropolitana Oriente.

PURANOTICIA