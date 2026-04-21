Fiscalía realiza nuevas diligencias en mina El Teniente tras auditoría que reveló ocultamiento de información

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, encabezó nuevas diligencias al interior de la mina El Teniente para obtener pruebas que permitan establecer si el ocultamiento de información que se halló en las oficinas de Codelco tuvo incidencia en el derrumbe que acabó con la vida de seis trabajadores en 2025.

Las pesquisas actuales abrieron un flanco inédito centrado en la operación del sector conocido como mina Panel Invariante. Este hallazgo se produjo tras el allanamiento efectuado en las oficinas corporativas de Codelco, operativo que permitió a la Fiscalía detectar que se había ocultado información a Sernageomin.

Respecto a los pasos a seguir en terreno, el persecutor detalló que "nos vamos a constituir en la mina en sectores que son de interés a partir de los hechos denunciados en el mes de febrero, específicamente en Panel Invariante y queremos también ver otros lugares de la mina que han sido de interés durante la investigación".

Profundizando en el propósito de estas visitas, la autoridad del Ministerio Público argumentó que “las veces que hemos concurrido lo hemos hecho principalmente a aquellos sectores que fueron afectados, producto de que esta investigación, como todos saben, obviamente ahora tiene nuevas aristas. Es necesario que podamos conocer in situ esos lugares”.

Sobre la relevancia específica de esta zona extractiva en la indagatoria, el representante de la Fiscalía precisó el doble enfoque de las sospechas: “Una de las teorías que se maneja es que habría contribuido a la interacción de cavidades, por tanto, es uno de los elementos que estamos investigando. Pero además, Panel Invariante también surge a raíz de los antecedentes que nos ha dispuesto Codelco en cuanto al ocultamiento y a la falsificación de informes de ciertos datos que se habrían entregado a Sernageomin”.

Para ilustrar cómo quedó al descubierto esta irregularidad documental, el fiscal regional relató el proceso de solicitud de antecedentes: “Requerimos a Codelco ciertos informes y a raíz de esos requerimientos, Codelco realiza una auditoría y pudo verificar que efectivamente habían dos informes distintos y había ocultamiento de información a Sernageomin”.