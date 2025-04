Fiscal Valencia criticó planificación de ingresos al estadio Monumental: "No cabe duda que más de algo falló"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó la muerte de dos personas en la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores y aseguró que “es evidente que hubo fallas” en la planificación del sistema de ingresos al estadio.

“Hay una planificación al sistema de ingreso al estadio que falló de manera bastante evidente", señaló Valencia en entrevista con Radio Universo y aclaró que como fiscalía "no tenemos roles en materia preventiva, nosotros investigamos delitos, no intervenimos en la planificación de un espectáculo de esa naturaleza ni tampoco en su autorización".

"Pero sí en el contexto de un espectáculo como este se producen dos fallecimientos de personas tan jóvenes de manera tan trágica, no cabe duda que más de algo falló", subrayó.

Consultado por las responsabilidades en concreto, si fueron por parte de los equipos o de la delegación presidencial, Valencia comentó que "eso se va a establecer", de acuerdo con la indagatoria que lleve adelante la fiscalía.

“Habría sido ingenuo pensar que no iba a haber problemas al ingreso en el partido (...) no hay que ser mago para saber que en un partido de esta naturaleza hay que tener medidas excepcionales y puede haber problemas cuando muchas personas quieren entrar y son pocas las entradas disponibles", agregó el fiscal nacional.

Valencia no quiso especular en torno a las responsabilidades, pero subrayó que "el punto detrás de esto es que tuvimos estadios llenos para los Panamericanos y esto no ocurrió, o espectáculos artísticos llenos de espectadores y esto no ocurre, y el Monumental ayer estaba con miles de personas, que fueron incluso con sus hijos, que iban a apoyar a su equipo, y estas cosas pasan, y si pasan, es porque un grupo muy pequeño de personas que produce que ellas ocurran”.

El persecutor agregó que “hay que hacer ciertas inversiones para evitar que estas cosas ocurran en materia de seguridad y quizás no se están haciendo, y nuestro foco tiene que estar puesto en lo que hay que hacer para que estas cosas ocurran".

