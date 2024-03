Fiscal Valencia asegura que ministra Vallejo lo llamó luego de polémica sobre "red de corrupción" ante caso de exdirector de la PDI

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que "se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata", esto luego que se diera a conocer el vínculo entre el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz y Luis Hermosilla.

Tras los dichos de la secretaria de Estado, Valencia sostuvo que “si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa".

En conversación con Radio ADN, la máxima autoridad del Ministerio Público aclaró que: "Yo no salí a corregir a la ministra Vallejo, no tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra de Estado".

En esta línea, mencionó que este miércoles Vallejo lo llamó y que hablaron “un par de veces durante el día, para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué era lo que ella trataba de transmitir”.

“Yo valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones, y creo que ella se refirió más de una vez sobre el tema, además el Gobierno, la ministra Tohá", añadió.

Valencia recalcó que este tema "está superado" y que rescata que “existe un interés del Ejecutivo de que los hechos se esclarezcan; por supuesto hay temores de que podrían ocurrir hechos más graves, y por supuesto tienen que esclarecerse”.

“Existe el interés del Gobierno también de transmitir o de representar la preocupación de la ciudadanía. Y todo eso me parece que se encuentra dentro de los márgenes de lo que el Ejecutivo puede hacer”, aseguró.

Asimismo, indicó que él escuchó sus explicaciones y que le “parecieron claras y no puedo menos que compartir la preocupación de que esos hechos se esclarezcan, porque son graves".

PURANOTICIA