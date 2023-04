Fiscal Nacional defendió la medida de prisión preventiva para extranjeros que sean detenidos y no cuenten con RUT

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expuso este martes en la Comisión de Constitución del Senado respecto a su instrucción de que se solicite prisión preventiva para los extranjeros que no puedan acreditar su identidad al ser detenidos, independiente de la gravedad del delito.

Si bien en un principio realizó la disposición en la región Metropolitana, luego se contactó con los persecutores regionales para ampliarla a todo el país.

El timonel del Ministerio Público ordenó la medida después del homicidio del suboficial mayor Daniel Palma, ocurrido el pasado miércoles en el centro de Santiago y que se transformó el tercer asesinato de un carabinero en menos de un mes.

Uno de los detenidos por el crimen es Ovimarlixion Garcés, quien tenía orden de expulsión vigente desde 2020 pero bajo el nombre de Arlixon, lo que da cuenta de las dificultades para llevar el registro de migrantes ilegales.

En la comisión, Valencia acusó -según informó La Tercera- que “está ocurriendo -quizás con demasiada frecuencia por no existir un sistema eficaz que los incorpore dentro de nuestro sistema de identificación- que (extranjeros) entregaban un nombre supuesto y en base a ese nombre supuesto se le informaban cargos en la audiencia y se le decretaban medidas en contra de ese nombre supuesto, y se le requería que fuera a cumplir con sus obligaciones migratorias, entre ellas enrolarse. Eso hacía imposible en la práctica que pudiéramos cumplir con hacer cumplir órdenes de detenciones en su contra”.

A modo de ejemplo, advirtió que en la Fiscalía de la RM Centro Norte, entre el 35% y el 40% de quienes ingresan al Centro de Justicia de Santiago son extranjeros. "Y dentro de ellos, un tercio no porta cédula de identidad, o sea no están enrolados en los sistemas de identificación chilenos. Esa es la realidad que enfrentamos”, lamentó.

Además, subrayó que no es una medida contra la migración irregular. "Impacta, pero no es contra la migración irregular porque la Fiscalía Nacional no tiene atribuciones de momento”, consignó.

PURANOTICIA