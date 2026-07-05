Fiscal nacional Ángel Valencia protagoniza accidente con motociclista en Providencia

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se vio involucrado este sábado en un accidente de tránsito con un motociclista que realizaba repartos para una aplicación de delivery. El hecho ocurrió en la comuna de Providencia y es investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente junto a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía Nacional, el accidente se registró alrededor de las 15:45 horas, cuando Valencia se desplazaba en su vehículo particular acompañado por integrantes de su familia.

La colisión ocurrió en la intersección de las calles Condell y Rancagua. Las circunstancias que originaron el accidente serán determinadas mediante las diligencias instruidas por el Ministerio Público.

Como parte del procedimiento, el fiscal nacional fue sometido a un examen de alcotest, el que arrojó resultado negativo.

Desde la Fiscalía Nacional informaron que todas las personas involucradas se encuentran en buenas condiciones generales y precisaron que Valencia prestó declaración ante funcionarios de Carabineros en el lugar del accidente.

Asimismo, y conforme a los protocolos vigentes para este tipo de procedimientos, el fiscal nacional también deberá someterse a un examen de alcoholemia en el recinto asistencial que determine la autoridad policial.

La institución agregó que Ángel Valencia se mantiene atento a la evolución del estado de salud del motociclista que resultó lesionado, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica del accidente.

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