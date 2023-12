Fiscal Nacional Ángel Valencia: "Es muy probable que el ministro Montes sea citado a declarar"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al avance en la investigación del Caso Convenios y señaló que "es muy probable” que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, “sea citado en algún momento”.

En conversación con Radio Concierto, Valencia comentó sobre la agrupación de las causas en este caso y explicó que esta es una “decisión que hace meses autoridades consultadas por el tema venían reclamando como necesaria. Decidimos que en esta oportunidad íbamos a tener un trabajo donde cada fiscal de las distintas regiones iba a investigar la situación en su respectiva región. Tomamos esta medida porque ya recibimos los informes de la Contraloría".

"Estos informes involucran una mayor cantidad de fundaciones y tenemos claridad de cuál es el origen de los fondos. Ya identificado el origen de las transferencias, nos pareció oportuno reasignar las investigaciones en grupo a ciertos fiscales que las tengan a su cargo", complementó.

En cuanto a la posibilidad que el titular del Minvu declare ante el Ministerio Público, el fiscal nacional sostuvo que "es muy probable que sea citado en algún momento. Nos presenta documentos y como tal en algún momento tendrá que hablar sobre ellos. La calidad en la que lo haga, dependerá de lo que defina el fiscal del caso correspondiente".

Respecto a las críticas tras la detención del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, previo al plebiscito constitucional, Valencia planteó que "hay poco conocimiento sobre cómo funciona el Ministerio Público. Hoy tiene una particularidad: El fiscal nacional no tiene atribuciones para darle instrucciones particulares a los fiscales particulares de las causas. Esa independencia normalmente es bastante valorada. Solo puede impartir instrucciones generales como que no pueda haber clases de ética por este tipo de delitos".

Por otro lado, la máxima autoridad del Ministerio Público abordó el Caso de SII y CMF, indicando que "se remitieron los antecedentes al servicio. Como Ministerio Público hemos planteado hace años que los delitos electorales y los delitos tributarios no dependan de la denuncia el Servel para investigarlos y perseguirlos. Seguimos creyendo que deberían ser delitos de acción penal pública".

La exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, quien manifestó en entrevista con Ciper que "es cada vez más visible la cooptación del Estado por poderes fácticos vinculados por cuna, política y dinero".

Al respecto, Valencia expresó que “yo me pregunto dónde no ocurre eso. Es una constante de la élite en todo el mundo. El punto es si en Chile es más grave o no. Me incomodó leerlo. Si tienes antecedentes de conductas graves yo creo que habría que denunciar. Si no denuncia, que no dispare al voleo".

En el marco de la investigación del caso de los empresarios, detalló que le “consta que los fiscales están realizando las diligencias correspondientes y van a tomar decisiones cuando sea necesario. No les va a temblar la mano cuando tengan que hacer, sea cual sea la persona".

En cuanto al caso de Luis Hermosilla y los audios filtrados, el fiscal nacional explicó que "en el audio hay casi confesiones, pero no basta con eso. Es una prueba útil. Tenemos que seguir adelante con las investigaciones”.

“En lo que a mí compete, no habrá clases de ética para los responsables. Ya las prohibimos, así que si alguien lo quiere hacer tendrá que pasar por un sumario administrativo", subrayó.

