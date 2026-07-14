Fiscal confirma que fallecidos en barrio Franklin escapaban de un control policial

El fiscal Fernando Ruiz confirmó que las cinco víctimas fatales, hasta el momento, del accidente registrado en el barrio Franklin escapaban de un control policial, luego de ser detectadas consumiendo alcohol en la vía pública.

Según ratificó el persecutor, los cinco fallecidos, todos jóvenes de nacionalidad venezolana, huyeron a alta velocidad por calle Franklin a bordo de una camioneta SUV. Al llegar a la intersección con avenida Santa Rosa, el vehículo fue impactado por un bus del sistema RED, que lo aplastó contra el muro de una farmacia Simi. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 horas.

"Estas personas se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada por esta misma calle y al llegar a la intersección de avenida Santa Rosa, el vehículo menor, que sería una camioneta SUV cruza con luz roja el semáforo y termina siendo colisionado por un bus de la locomoción colectiva", señaló el fiscal.

Asimismo, explicó que "el vehículo quedó entre el muro perimetral del local comercial y el bus. Los ocupantes del vehículo no pudieron escapar desde el interior del mismo".

Ruiz agregó que "en este momento se está trabajando en poder extraerlos desde el interior y por lo tanto no tenemos certeza del número de víctimas, ni tampoco de las identidades de las mismas".

Finalmente, el fiscal confirmó que el conductor del bus del sistema RED resultó gravemente lesionado en el rostro.

Hasta el lugar del accidente, donde el tránsito permanece suspendido en un amplio sector, llegaron familiares de las víctimas, quienes aún no han podido confirmar oficialmente la identidad de sus parientes.

PURANOTICIA