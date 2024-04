Fiscal Armendáriz solicita postergar audiencia de formalización del general Yáñez

El fiscal nacional Ángel Valencia anunció la noche de este domingo que el cuestionado fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicitó postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fijada para el próximo 7 de mayo por violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

En entrevista con CNN Chile, Valencia informó que Armendáriz ingresó la solicitud al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, pero eso no significa que se deje sin efecto la formalización de Yáñez por su responsabilidad del mando por omisión en delitos contra los derechos humanos.

"Lo que me informó el fiscal Armendáriz hoy a mitad del día es que se había ingresado un escrito en el Poder Judicial para solicitar un nuevo día y hora, una postergación de la audiencia que se encontraba agendada para el 8 de mayo", indicó Valencia.

Sin embargo, recalcó que "no es que se deje sin efecto la decisión de formalizar ni nada por el estilo, sino que se solicitó un nuevo día y hora para los tres imputados en la causa, no solo para el general Yáñez. Eso es efectivo".

Acerca de los motivos para la postergación, dijo que “obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación".

"Aunque es una decisión privativa del fiscal nacional, yo no podría darle una orden en el sentido de pedir un aplazamiento de la audiencia, no está dentro de mis atribuciones, pero sí puedo dar mi opinión y me parece una decisión prudente", añadió.

La defensa del general Yáñez presentó recursos para suspender la formalización, debido justamente a la falta de tiempo para conocer todos los antecedentes de la imputación, ya que contempla más de 1.300 casos de violaciones a los DD.HH.

Además, ha acusado a Armendáriz y la fiscal a cargo de la causa, Ximena Chong, de “enemistad y odio” hacia Yáñez y Carabineros.

