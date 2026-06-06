Fallece Miguel Amunátegui, fundador de RN e integrante de la Comisión Valech

Renovación Nacional informó este sábado el fallecimiento del abogado Miguel Amunátegui Monckeberg, uno de los fundadores de la colectividad y reconocido por su participación en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I.

Amunátegui, nacido en 1935, desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y tuvo un rol relevante en distintas instancias vinculadas a la institucionalidad democrática y la defensa de los derechos humanos en el país.

Desde Renovación Nacional destacaron su legado y valoraron el aporte que realizó a lo largo de su vida pública, especialmente por su participación en la histórica comisión encargada de reconocer a las víctimas de prisión política y tortura.

A través de un mensaje oficial, la colectividad expresó que "expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su aporte al país trascenderá en el tiempo y seguirá siendo reconocido por su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Chile".

La noticia generó muestras de pesar entre dirigentes y militantes del partido, quienes resaltaron la trayectoria del abogado y su contribución a la vida política e institucional del país.

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