Extraditan desde EE.UU. a número dos de banda “Los Orientales” vinculada a trata de personas

Las autoridades chilenas confirmaron la extradición desde Estados Unidos de Yuber Padilla, sindicado como el número dos de la banda criminal “Los Orientales”, una organización transnacional dedicada a delitos graves incluyendo trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con fines de explotación sexual.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), la banda de origen venezolano opera principalmente en la Región Metropolitana desde 2023, captando y explotando a víctimas vulnerables, incluidas menores de edad traídas desde Venezuela bajo engaños y sometidas a explotación.

Padilla, de nacionalidad venezolana y de 29 años, fue identificado como sublíder de la organización, cumpliendo funciones clave dentro de su estructura. Entre sus presuntas responsabilidades estuvo gestionar y coordinar la captación, traslado y acogida de mujeres y adolescentes luego explotadas sexualmente en distintos departamentos de Santiago Centro y Estación Central.

La PDI detalló que el imputado también obligaba a varias mujeres a ejercer el comercio sexual para pagar altas sumas de dinero, aprovechándose de su vulnerabilidad socioeconómica y empleando métodos extorsivos y de coacción, incluyendo amenazas y violencia.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Santiago, explicó que Padilla fue detenido en febrero de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., y que luego de coordinaciones previas entre Chile y Washington se solicitó y concretó su extradición para que enfrente la justicia en nuestro país.

