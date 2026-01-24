Extraditan desde EE.UU. a número dos de banda “Los Orientales” vinculada a trata de personas

El sujeto extraditado es sindicado como el número dos de la banda transnacional “Los Orientales”.
Las autoridades chilenas confirmaron la extradición desde Estados Unidos de Yuber Padilla, sindicado como el número dos de la banda criminal “Los Orientales”, una organización transnacional dedicada a delitos graves incluyendo trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con fines de explotación sexual.
Según la Policía de Investigaciones (PDI), la banda de origen venezolano opera principalmente en la Región Metropolitana desde 2023, captando y explotando a víctimas vulnerables, incluidas menores de edad traídas desde Venezuela bajo engaños y sometidas a explotación.
Padilla, de nacionalidad venezolana y de 29 años, fue identificado como sublíder de la organización, cumpliendo funciones clave dentro de su estructura. Entre sus presuntas responsabilidades estuvo gestionar y coordinar la captación, traslado y acogida de mujeres y adolescentes luego explotadas sexualmente en distintos departamentos de Santiago Centro y Estación Central.
La PDI detalló que el imputado también obligaba a varias mujeres a ejercer el comercio sexual para pagar altas sumas de dinero, aprovechándose de su vulnerabilidad socioeconómica y empleando métodos extorsivos y de coacción, incluyendo amenazas y violencia.
El comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Santiago, explicó que Padilla fue detenido en febrero de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., y que luego de coordinaciones previas entre Chile y Washington se solicitó y concretó su extradición para que enfrente la justicia en nuestro país.
