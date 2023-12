Expresidente Frei apela a terminar el proceso constituyente "o si no el país no va a progresar"

El expresidente Eduardo Frei a la salida de emitir su voto en el Colegio Villa María Academy de Las Condes, indicó que espera que este domingo se dé por terminada la discusión constituyente.

El exmandatario dijo que se debe respetar el resultado del plebiscito y que “a contar de mañana tenemos que mirar de otra manera, hay gente que lo está pasando mal, tenemos muy pocas inversiones, hay mucha gente desempleada, no se definen los temas de salud, de educación, de vivienda ni de las pensiones, años discutiendo. Así no progresan los países”.

Frei apeló a buscar el bien común porque es lo que “todos los chilenos están esperando”.

Respecto a un posible tercer proceso, el exjefe de Estado dijo que “si la gente vota como yo voté se debería terminar este proceso, hay otros que dicen que se va a terminar igual, yo no creo que se va a terminar, yo creo que va a seguir”.

“Tenemos que definir las cosas porque o si no el país no va a progresar, no se va a desarrollar y vamos a continuar estancados por muchos años”, cerró.

