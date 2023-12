Expresidenta Bachelet aseguró tras votar en el plebiscito que "prefiero algo malo que algo pésimo"

La expresidenta Michelle Bachelet acusó machismo por las críticas que recibió luego de manifestar públicamente que votará "En Contra" en el plebiscito

"A mi me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó, a la única que criticaron es a mí. ¿Habrá machismo de por medio digo yo?", declaró.

"Yo no miento, yo no anda buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente, que quiere ser otras cosas, yo no ando buscando nada así que no tengo porque mentir", agregó.

Bachelet sostuvo que "las mujeres de Chile saben que en todos mis gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello".

La exmandataria seguró con relación a la propuesta del Consejo Constitucional que “prefiero algo malo que algo pésimo”.

PURANOTICIA