Exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI fueron detenidos en el marco de indagatoria sobre secuestros extorsivos

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de tres detectives y cuatro civiles por secuestro extorsivos. Entre quienes fueron capturados se encuentra el exfiscal Vinko Fodich y Luis Moraga Parisi, primo del economista y líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi.

A través de un comunicado, la PDI señaló que tras una investigación realizada por el Departamento V de Asuntos Internos, se capturó a los individuos por su posible vinculación en una organización criminal, que se dedicaba a los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión.

La institución detalló que los detenidos "serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo, conforme a las instrucciones que emanen del ente persecutor".

Además, se encuentra en curso un sumario administrativo, "en el cual se encuentran suspendidos los funcionarios implicados, además, de la tramitación para su desvinculación de la institución".

La PDI recalcó que continuarán colaborando con la investigación, "lo que se enmarca en la política de transparencia y del más estricto rechazo a las conductas que se alejan de la ética, probidad y valores Institucionales. En cuyo caso, siempre se adoptarán las medidas más drásticas".

Y reiteraron que "como garantes de la fe pública, seguiremos fortaleciendo nuestros controles internos y la aplicación del sistema de Compliance para identificar, evitar, investigar y sancionar, conductas que se alejen de nuestra doctrina".

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