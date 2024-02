Exalcalde Torrealba tras salir de prisión preventiva dice que no ha "reconocido delitos" y que "falta mucho por conocer aún"

Tras dejar el Anexo Capitán Yáber en la comuna de Santiago, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, negó haber reconocido delitos.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la medida cautelar de prisión preventiva contra el exjefe comunal y decretar arresto domiciliario total.

La ex autoridad permanecía bajo la máxima cautelar desde el 16 de junio del año pasado, luego de ser formalizado por varios delitos vinculados a actos de corrupción.

Y luego de abandonar la cárcel, el exjefe comunal sostuvo que “no he reconocido delitos, le he relatado los hechos al fiscal” y señaló que le “aclaré muchos temas que la investigación no les ha permitido conocer aún. Y esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún”.

Torrealba recalcó que “hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal”.

Respecto a haber recibido sobres, pero desconocer los montos, el exalcalde reiteró que mantiene aquello y explicó que usaba dichos sobres para “entre otras cosas, pagar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas”.

Bajo ese contexto, afirmó que “tenía que ser en efectivo, los cobros los hacían en efectivo”.

“La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio antes de ser alcalde era mayor al que cuando me fui de alcalde”, manifestó.

