Ex Subsecretario de Previsión Social tras denuncia por acoso sexual: "Sólo el Gobierno y la Ministra saben por qué me echaron"

El ex subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, a quien la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), le pidió la renuncia tras recibir una denuncia por acoso sexual, mostró su preocupación por "una cultura de la cancelación donde se castiga a las personas sin ninguna investigación previa".

En entrevista con La Tercera, señaló que "para mí es difícil saber por qué salí. No tengo cómo saberlo" y que recordó que el viernes pasado tras una reunión de trabajo, "a la media hora me llama la ministra y me dice ‘señor subsecretario, le tengo que pedir la renuncia porque tengo una denuncia de acoso sexual contra usted’. Entonces, mi reacción obvia es, bueno ministra, usted me podría decir antecedentes. Estaba con su jefe de gabinete".

Consultado si el presidente Gabriel Boric lo llamó, el exsubsecretario respondió que "no tuve ninguna comunicación con él. Yo me enteré por su nota que llevaron esto al comité político el jueves, ni tampoco nadie me preguntó antes qué pasaba. O sea, nada. Entonces vuelvo a insistir y ya a la tercera insistencia (la ministra) me da la siguiente explicación: ‘Mira te vamos a decir en términos generales, no te vamos a decir quién es, pero es por uso de lenguaje de connotación sexual, o algo así, inadecuado en público’. Eso fue lo que me dijeron. O sea, no fue uso de lenguaje sexual inadecuado dirigido a una persona".

Consultado si niega el uso de chistes incorrectos, comentarios de carácter machista o ese tipo de comentarios, contestó que "yo no tengo conocimiento de haber hecho eso. Y lo que te puedo garantizar es que jamás hice un comentario inapropiado, de ninguna naturaleza, dirigido ni a un hombre, ni a una mujer de la Subsecretaría".

"Pues podría haber dicho un chiste, podría haber dicho alguna cosa, no lo sé, no me acuerdo en ese minuto. Pero jamás una cosa que pueda ser interpretada como una situación dirigida a un hombre o a una mujer en particular que pudiera interpretarse ni remotamente como acoso", agregó.

Más adelante, acerca de los reales motivos para -según él- pedirle la renuncia, indicó que "yo no soy adivino, y las verdaderas razones yo no las conozco. Yo te puedo dar los hechos y cada uno sacará sus conclusiones. El 3 de mayo yo participo en un seminario en Price Waterhouse, donde planteo algunos planteamientos políticos relacionados con las cuentas nocionales. Digo que las cuentas nocionales no tienen ninguna mayoría parlamentaria, y digo que como gobierno, si queremos aprobar la reforma, estamos obligados a buscar alternativas que no renuncien a la esencia de la reforma, y que incluso había un estudio que había hecho el Centro de Estudios Públicos. De ahí la ministra deja de hablarme".

"Yo no sé cuál es la razón. Solo el gobierno y la ministra saben por qué me echaron. Lo que sí sé, y es evidente y vox populi a esta altura, es que teníamos diferencias políticas y diferencias de estilo, y que yo estaba empujando con mucha fuerza una alternativa que le diera viabilidad a la reforma, haciéndose cargo de las críticas de la derecha respecto de la propiedad de los fondos, respecto de la heredabilidad de los fondos y respecto de la libertad de elección. Eso es evidente", insistió.

En cuanto a las razones de por qué no lo dejaron defenderse, dijo que "no lo sé, no tengo idea. A mí me preocupa enormemente que en Chile se instale una cultura de la cancelación, donde se castiga a las personas sin ninguna investigación previa y por cosas, insisto, por lo menos lo que se dijo públicamente. Yo no conozco la acusación, pero por cosas como las que se mencionaron. ¿Uso del lenguaje en público inapropiado?".

